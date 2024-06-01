Арина Соболенко вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» 1.06.2024, 16:26

Белорусская теннисистка победила лучшую подругу.

Вторая ракетка мира в матче третьего круга обыграла в двух сетках испанку Паулу Бадосу — 7:5, 6:1.

В 1/16 финала вторая ракетка мира встречалась со своей лучшей подругой — испанской Бадосой (139-й номер рейтинга).

Напомним, в первом раунде Соболенко разгромила россиянку Эрику Андрееву (100-й номер рейтинга) — 6:1, 6:2, а во втором круге была сильнее японки Моюки Учиджимы (83) — 6:2, 6:2.

Соперница белоруски по 1/8 финала пока не известна. Год назад Соболенко добралась на «Ролан Гаррос» до полуфинала.

В одиночном разряде также выступала другая теннисистка из нашей страны — Виктория Азаренко. Но она проиграла в матче второго круга.