Азаренко проиграла 17-летней Андреевой на «Ролан Гаррос» 3 31.05.2024, 7:43

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Белорусская теннисистка уступила россиянке в трех сетах.

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла 17-летней россиянке Мирре Андреевой в матче Открытого чемпионата Франции.

Россиянка одолела белоруску в трех сетах — 6:3, 3:6, 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа и 32 минуты.

Для Виктории Азаренко Открытый чемпионат Франции завершен.

Как сообщал Charter97.org, 28 мая, в матче перового круга «Ролан Гаррос»

Арина Соболенко победила россиянку Эрику Андрееву, cестру Мирры.

«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.