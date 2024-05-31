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Азаренко проиграла 17-летней Андреевой на «Ролан Гаррос»

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  • 31.05.2024, 7:43
  • 1,720
Азаренко проиграла 17-летней Андреевой на «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка уступила россиянке в трех сетах.

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла 17-летней россиянке Мирре Андреевой в матче Открытого чемпионата Франции.

Россиянка одолела белоруску в трех сетах — 6:3, 3:6, 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа и 32 минуты.

Для Виктории Азаренко Открытый чемпионат Франции завершен.

Как сообщал Charter97.org, 28 мая, в матче перового круга «Ролан Гаррос»

Арина Соболенко победила россиянку Эрику Андрееву, cестру Мирры.

«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.

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