Что и почем можно найти на Комаровке в эти выходные 1.06.2024, 16:47

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Томаты-гиганты и 50 оттенков черешни.

Главный столичный рынок заполонили сезонные овощи и фрукты. При этом разбежка в ценах такая же большая, как и представленный ассортимент. Например, клубнику можно купить от 3 до 20 рублей за килограмм. Огурцы — от 1,79 до 40! О ценах на популярные позиции рассказывает агентство «Минск-Новости».

Клубнику покупают сразу большими пакетами: мелкая обходится всего в 3−5 рублей за килограмм, покрупнее — по 7−9. Большую и отборную, которую хочется не только съесть, но и сфотографировать, оценивают в 16−20 рублей.

За прошедшую неделю многие ягоды подешевели. Голубику уже можно найти по 45 рублей за кг, малину — по 40, а крепкая и красивая черешня продается за 12,9 рубля. Среди ягод находим и жимолость — раннюю летнюю ягоду, которая даже на дачах созревает к началу или середине июля. Пол-литра обойдется в 10 рублей. За тепличную домашнюю малину и землянику тот же продавец просит еще дороже — 7 рублей за 200-граммовый стаканчик.

«Отдаю по большой скидке!»

Прайс на сезонные фрукты тоже постепенно снижается. Крупные краснобокие абрикосы отдают за 15−16 рублей, но рядом есть альтернатива — небольшие ананасные по 6,9. Цены на обычные персики начинаются от 4,9, на плоские парагвайские — от 8,9, на нектарины — от 6,9. Виноград подешевел до 7,9 рубля за килограмм, а яблоки можно найти по 2,5. При этом расценки на экзотический драконий фрукт сохраняются уже не одну неделю — 15 рублей за килограмм.

Арбузы продают по 7,9 за кило, дыни — на 2 рубля дороже. Замечаю, что на многих прилавках ценников нет: продавцы тонко намекают, что готовы торговаться. Что не удивительно, ведь бахчевые в гипермаркетах сейчас дешевле, чем на рынке.

— Арбуз по 7,9, но я вам сделаю большую скидку, — говорит мне один из торговцев. — Завесит на 35 рублей, отдам за 20!

Огурцы по 40 рублей и томаты-гиганты

Короткоплодные огурцы почти везде продают по 3,5−4 рубля, однако можно найти и дешевле — по 1,79. При таком прайсе цены на некоторые овощи как минимум вызывают удивление.

— У меня 5 любовниц и 25 детей, поэтому и продаю так дорого, — шутит сразу продавец, однако потом все-таки отвечает на мой вопрос.

— Смотрите, огурцы за 5 рублей мы снимали в понедельник, за 10 рублей — в четверг, они более крепкие. А за 40 рублей — это пчелоопыляемые, которые мы выращиваем в теплице. На них тоже есть спрос, хотя понятно, что не каждый покупатель может себе их позволить.

Помидоры на главном рынке столицы тоже можно найти на любой вкус и кошелек: цены на них начинаются от 4,5 рубля. Азербайджанские малиновые и турецкие сорта «Икрам» отдают за 8,9, домашние кустовые — за 10, желтые — за 12, а минимальная стоимость аккуратных черри — 14,9 рубля. На одном из прилавков находим томаты-гиганты из Азербайджана по очень приятной цене — 5,99 за кило. Два таких плода потянули на 1,4 кг и 8,5 рубля.

Перец — вдвое дешевле картофеля

По сравнению с расценками гипермаркетов болгарский перец тут отдают почти даром — его можно найти по 2,5−3 рубля. К слову, молодой картофель стоит вдвое дороже — по 5−6 рублей, хотя мелкий можно прикупить по 3 рубля за кило. Прошлогодние клубни дешевле — по 1,2 рубля.

В продаже появилось много белорусских молодых овощей, по уверениям продавцов — прямо с домашней грядки. Маленькие кочаны цветной капусты отдают за 6,9 рубля, кабачки — по 3,5, а редис и молодую капусту — и вовсе за 1,5. Морковь нового урожая оценивают в 5,9 рубля, свеклу — на рубль дороже. Маленькие головки молодого чеснока стоят рубль, побольше — по 2−3. Отечественные баклажаны, судя по всему, еще не выросли, поэтому цены на овощ держатся в пределах 8−10 рублей.

Репчатый лук вам продадут за 1,8, салатный — за 10−15 рублей. Зеленый лук, салаты и капуста пак-чой — по рублю, шпинат — по 1,5, кинза — по 2,9. При желании найти на Комаровке можно даже любисток — по 2,5 рубля за большой пучок.