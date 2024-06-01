Лидеры конгресса США пригласили Нетаньяху выступить на заседании 1.06.2024, 16:37

Премьера Израиля пригласили, чтобы укрепить отношения между странами.

Лидеры палаты представителей и сената США пригласили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступить на совместном заседании конгресса, несмотря на «политические разногласия» по поводу продолжающегося конфликта в Газе.

Как говорится в письме, Нетаньяху пригласили, чтобы укрепить отношения между странами и подчеркнуть солидарность Америки с Израилем. «Мы присоединяемся к государству Израиль в вашей борьбе с терроризмом, особенно в то время, когда ХАМАС продолжает держать в плену американских и израильских граждан, а его лидеры ставят под угрозу региональную стабильность», — сказано в приглашении.

Приглашение подписали спикер палаты представителей Майк Джонсон, лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер, лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис и лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл. Дата предполагаемого выступления в приглашении не указана.

О том, что Нетаньяху может выступить перед конгрессом, еще 23 мая сообщал Майк Джонсон. The Times of Israel со ссылкой на осведомленный источник также писала, что в последние недели Нетаньяху общался с лидерами республиканцев в конгрессе США о возможном выступлении на совместной сессии. По данным газеты, израильский премьер рассматривает возможный визит в США как возможность «представить интересы еврейского государства на мировой арене».