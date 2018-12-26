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Храм войны и новые язычники

  • Игорь Эйдман, «Фейсбук»
  • 26.12.2018, 14:21
Игорь Эйдман

От христианства в РФ осталось только название.

Все, наверное, уже знают, что в Москве строится некое монструозное капище под названием "Главный храм вооруженных сил России", ступени которого отольют из трофейной техники вермахта. Это очередное наглядное свидетельство того, что в России формируется новая синкретическая государственная религия.

От христианства (православия) в ней остается только название, некоторые праздники и обряды. В целом это воинственная племенная религия, включающая традиционные для язычества культы: военных побед, легендарных племенных, вождей, павших на войне предков и т.д. Главный праздник в ней не Рождество или Пасха, а день Победы. Важнейший коллективный обряд - поклонение предкам-воинам во время шествия "Бессмертного полка".

Теперь у новой религии будет и свой главный храм, то есть центральное капище. Захоронение останков немецких танков в его ступенях - символическое жертвоприношение вражеского оружия в честь богов войны. Если бы новым язычникам дали волю, они бы следующим шагом, по примеру ацтеков, устроили в храме войны жертвоприношение пленных, которых уже немало захвачено.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»


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