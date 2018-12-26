Водители показал на видео опасности зимней дороги 13 26.12.2018, 17:39

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На дороге Витебск-поселок Витьба авто крутануло в кювет с деревьями и подбросило.

"Это напоминание, что зимой нельзя расслабляться ни на секунду", - так прокомментировал свое видео наш читатель abw.by Дмитрий.

На глазах у очевидца ехавший впереди автомобиль вдруг ушел в занос, вылетел в кювет, боком задел дерево, после чего авто подбросило в кювете... Дело было на дороге Витебск - поселок Витьба. Дмитрий рассказал: "Скорость была небольшая, 55-60 км/ч. Резина зимняя, протектор на вид первый сезон. В ДТП пострадала только машина, уехала на эвакуаторе.

Водитель, мужчина, вышел сразу, вел адекватный диалог. Пассажирка не выходила, но она разговаривала тоже адекватно, на боли не жаловалась, испуг был. В общем, похоже, оба не пострадали.

По словам мужчины, он посмотрел, встречки нет, включил поворот и начал обгонять, потом отворачивал от берез. За мной остановились еще машины три, водители тоже не понимали, как так случилось..."