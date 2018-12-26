закрыть
26 декабря 2018, среда, 19:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Водители показал на видео опасности зимней дороги

13
  • 26.12.2018, 17:39
  • 3,082

На дороге Витебск-поселок Витьба авто крутануло в кювет с деревьями и подбросило.

"Это напоминание, что зимой нельзя расслабляться ни на секунду", - так прокомментировал свое видео наш читатель abw.by Дмитрий.

На глазах у очевидца ехавший впереди автомобиль вдруг ушел в занос, вылетел в кювет, боком задел дерево, после чего авто подбросило в кювете... Дело было на дороге Витебск - поселок Витьба. Дмитрий рассказал: "Скорость была небольшая, 55-60 км/ч. Резина зимняя, протектор на вид первый сезон. В ДТП пострадала только машина, уехала на эвакуаторе.

Водитель, мужчина, вышел сразу, вел адекватный диалог. Пассажирка не выходила, но она разговаривала тоже адекватно, на боли не жаловалась, испуг был. В общем, похоже, оба не пострадали.

По словам мужчины, он посмотрел, встречки нет, включил поворот и начал обгонять, потом отворачивал от берез. За мной остановились еще машины три, водители тоже не понимали, как так случилось..."


популярное за неделю

Мнение

Вечное Рождество
Вечное Рождество Виталий Портников
Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка