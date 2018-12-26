Минское «Динамо» уступило «Трактору» 26.12.2018, 20:11

Минчане не смогли добыть четвертую победу кряду.

Минское "Динамо" потерпело поражение от "Трактора" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:2. Минчане не смогли добыть четвертую победу кряду, передает pressball.by.

ТРАКТОР — ДИНАМО Мн — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

ТРАКТОР: Судницин (Демченко); Исаев — Бэйлен, Энлунд — Щехура — Томас; Карпухин — Рясенский, Губарев — Рыбаков — Кокуев; Шинин (К) — Желдаков, Шаров — Стоа — Шолохов; Бергстрем — Дугин — Ерофеев; Бородкин, Тертышный.

ДИНАМО: Энрот (Карнаухов); Лисовец — Хенкель, Буйницкий — Терещенко — А.Костицын; Блум (А) — Готовец, Бут — Хауден — Пулккинен; Осипов — Евенко, Павлович (К) — С.Костицын — Когалев; Китаров (А) — Волков — Литвинов; Знахаренко.

ШАЙБЫ: 1:0 — Энлунд (Щехура, Бэйлен, 23.37). 1:1 — Буйницкий (Литвинов, Хенкель, 29.51). 2:1 — Шаров (Рыбаков, Кокуев, 51.28).