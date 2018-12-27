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Валерий Карбалевич: Выходит, 25 декабря в Кремле Лукашенко сдал Беларусь?

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  • Валерий Карбалевич, «Радио Свобода»
  • 27.12.2018, 11:15
  • 3,304
Валерий Карбалевич

Чем закончатся переговоры о «союзном государстве», неизвестно.

Переговоры в Кремле между руководством Беларуси и России 25 декабря не закончили, а только начали трудный и долгий торг.

Официальные представители сторон акцентируют внимание на разных итогах переговоров в Москве.

Наблюдатели уже обратили внимание, что переговоры прошли достаточно непривычно. Был нарушен обычный алгоритм, когда сначала встречаются лидеры наедине, и только потом происходит встреча делегаций. Здесь было наоборот.

Вторая интересная деталь. Переговоры произошли не за столом, на котором удобно положить необходимые документы. Делегации расселись в креслах рядами, одна напротив другой, словно на поле боя или на каком-то спортивном ринге.

С белорусской стороны результаты переговоров озвучила пресс-секретарь белорусского правителя Наталья Эйсмонт. По ее словам, Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о новой встрече до Нового года.

Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов добавил информацию, которой не было в заявлении Натальи Эйсмонт. Он сказал, что Россия и Беларусь создадут рабочую группу для подготовки предложений по интеграции и решении спорных вопросов.

Функция этой рабочей группы, в формулировке Силуанова, очень примечательная и интересная. Обратите внимание, сначала она готовит предложения по интеграции двух стран — и только потом займется «решением спорных вопросов», в том числе, как можно понять, и вопросом компенсации за налоговый маневр. Так это же как раз то, что предлагал Дмитрий Медведев в Бресте! То есть, деньги за налоговый маневр будут только при условии, что Беларусь согласится на дальнейшую интеграцию с Россией на основе договора о создании Союзного государства от 1999 года.

Так что, выходит, 25 декабря в Кремле Лукашенко сдал Беларусь? Я бы не спешил с таким выводом. Судя по всему, Лукашенко взял на вооружение тактику не лобового сопротивления, а постепенного затягивания россиян в белорусское переговорного болото.

Обратите внимание, он не говорит «руки прочь от независимой Беларуси!» (хотя и повторяет время от времени: «суверенитет для Беларуси — это святое!»). Он уверяет: так я же не против углубления интеграции, не против дальше строить Союзное государство, не против соблюдать договор 1999 года. Об этом он говорил, выступая перед российскими журналистами. И на совещании 24 декабря накануне визита в Москву Лукашенко отметил, что белорусские предложения о более тесной интеграции не были поддержаны российской стороной.

То есть, кажется, тактика официального Минска такая. Если уж Москва так настаивает, то давайте начнем переговоры о строительстве «союзного государства» одновременно с вопросом о налоговом маневре. Переговоры о «союзном государстве» могут идти годами, а компенсация по нефти пойдет с 1 января 2019 года. Чем закончатся переговоры о «союзном государстве», неизвестно. Скорее всего, ничем. А компенсация за налоговый маневр будет происходить регулярно, снова удастся договориться о льготных ценах за газ.

Стоит напомнить, что именно такой тактики Лукашенко придерживался сразу после подписания договора о создании «союзного государства». Например, в 2000 году Лукашенко подписывал соглашение о переходе на российский рубль в 2005 году, но когда настало время исполнить его, то белорусская сторона заявила, что это возможно только при создании двух эмиссионных центров (в Москве и Минске). Разумеется, Россия такой вариант отвергла. В результате союзники остались при своих валютах. А российские субсидии все это время Беларусь получала регулярно.

Можно возразить, что такая примитивная хитрость Минска сейчас не пройдет, она очень легко разгадывается, кремлевские сами кого хочешь объегорят. Может и так, но четверть века это хорошо работало. Тем более что никакой другой тактики у белорусской стороны, похоже, нет.

Валерий Карбалевич, «Радио Свобода»


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