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Со 2 января Польша прекращает выдачу виз «на закупы»

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  • 27.12.2018, 14:48
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Виза типа С под цифровым кодом VIS23 была самой популярной в нашем регионе.

Со 2 января дипломатические представительства Республики Польша прекращают выдачу виз «на закупы». Информацию об этом журналистам «Вечернего Бреста» подтвердили в польском визовом центре.

Виза типа С под цифровым кодом VIS23 была самой популярной в нашем регионе среди прочих, дающих право на неоднократное посещение стран Шенгена. Чаще всего она выдавалась на 1-2 года. Для ее получения необходимо было иметь постоянное место работы и соответствующую справку о зарплате, краткосрочную визу в паспорте на такие же цели и, самое главное, принести в консульство как можно больше документов Tax Free из польских магазинов. Причины, по которым МИД Польши решил приостановить выдачу виз типа С, пока не сообщаются.


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