«Пересидент» клянчит в Кремле 8 Николай Статкевич

27.12.2018, 16:09

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Лукашенко — агент иностранного влияния.

Это почти невероятная ситуация, чтобы правитель вроде независимой страны добровольно подчинил ее интересам другого государства и реально стал агентом иностранного влияния. Но у нас именно такой случай.

"Пересидент" полностью соответствует всем основным признакам агента иностранного влияния. По словам, делам и во всех областях.

Национальная история и язык, которые для всех государств Восточной Европы являются основой получения и сохранения независимости, целенаправлено уничтожались. 20 лет проводилась политика русификации.

Результат мы видим - беларусы гораздо лучше знают российскую историю, чем свою. Новые поколения почти целиком русскоязычные и в подавляющем большинстве не говорят на родном языке.

Информационное пространство отдано России. Беларусы смотрят на события в мире глазами московского телевидения и с точки зрения Кремля. В нашем культурном пространстве доминирует российская поп-культура.

Не сделано даже попыток построить современную конкурентоспособную экономику. Нереформированная промышленность и сельскохозяйственное производство замкнуты на российский рынок. Они поддерживают свое существование только благодаря постоянной госпомощи. Источник этой помощи - многомиллиардные российские энергодотации, оплачиваемые уступками суверенитета.

Переход на мировые цены на нефть и газ убъет неконкурентоспособную беларускую промышленность в очень короткие сроки. Но "пересидент" боится реформ, которые сделали бы Беларусь экономически успешной и самодостаточной. Он предпочитает попрошайничать в Кремле и лезть в карманы даже к безработным.

Спасти нашу государственность теперь может только одно - отстранение от власти предавшего национальные интересы правителя.

Освободим страну - спасем государство.

Николай Статкевич, Фейсбук