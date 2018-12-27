ГАИ сознательно не улучшает движение в центре Минска 1 27.12.2018, 16:40

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Фото: onliner.by

Центр столицы не способен принять такое количество автомобилей.

Сегодня на пресс-конференции заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Андрей Зырянов рассказал об эффективном управлении транспортными потоками.

Андрей Зырянов отметил, что движение в центре Минска не улучшается. В городе радиально-кольцевая схема дорог, и проще всего его пересечь — поехать по прямой, передает БЕЛТА.

Но Onliner.by приводит такую цитату Зырянова:

— Мы осознано не улучшаем движение в центре Минска. Дело в том, что в городе радиально-кольцевая схема основных дорог, разумеется, самый простой способ проехать через город — поехать по прямой. Но центр города не способен принять такое количество транспорта — все это видят, все знают, что творится на проспектах, особенно теперь. По этой причине будет улучшаться организация дорожного движения на втором кольце. Это сложно, но необходимо перенаправить транспортные потоки туда, чтобы автомобилисты из спальных районов могли с комфортом добраться в любую часть города.

То есть, ГАИ не собирается улучшать дорожную обстановку в центре города и вместо этого пытается оттянуть автомобили из центра за второе кольцо.

Зато в Минске реализован первый этап масштабного проекта с использованием системы видеонаблюдения и различных датчиков, который помогает эффективнее управлять транспортными потоками. «Мы отработали проспект Машерова. На семи перекрестках уже установлены различного вида датчики, видеонаблюдение, — сказал Андрей Зырянов. — На этом участке успешно работает противозаторовый алгоритм. Получая информацию от различных датчиков, система самостоятельно принимает решение о перераспределении «зеленого» времени в рамках светофорных циклов и решает заторовую проблему».