Медведев создал рабочую группу по «интеграции» России и Беларуси 56 28.12.2018, 19:21

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В рабочую группу войдут представители всех ведомств, Госдума, Совет Федерации и Счетная палата РФ.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение по созданию рабочей группы России и Беларуси по «интеграции», передает РИА «Новости».

«У нас возглавит ее Орешкин. Туда войдут представители всех ведомств. И не только правительственных, но и Государственной Думы, Совета Федерации (речь идет ведь об интеграции), Счетной палаты», - заявил глава правительства РФ.

Во вторник в Москве прошли переговоры правителей России и Беларуси. Они обсудили цены на энергоресурсы и грядущие изменения в российском налоговом законодательстве.

Очередная встреча Путина и Лукашенко пройдет в Москве 29 декабря. На ней правители обсудят и примут решения, «которые не терпят отлагательств».