Силуанов: Мы видим не всегда партнерское отношение Беларуси к РФ 28.12.2018, 22:16

Антон Силуанов

Министр финансов РФ хочет «более глубокой интеграции» Москвы и Минска.

Об этом сообщает “Радыё Рацыя” со ссылкой на БелаПАН.

"В последнее время мы видим не всегда партнерское отношение нашего соседа к Российской Федерации", — заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов телеканалу "Россия 24".

"Если мы идем по пути интеграции, дальнейшей интеграции (планы такие были раньше сформулированы), то нужно быть партнерами. И если мы идем навстречу, то хотим таких же шагов с белорусской стороны", — сказал Силуанов. Поэтому, продолжил он, на встрече правителей 25 декабря в Кремле было решено создать рабочую группу, посмотреть еще раз на задачи по интеграции, которые ранее были поставлены, обновить их и двигаться в этом направлении.

"В России происходят налоговые изменения, о которых мы говорили, в первую очередь в нефтегазовом секторе. Мы в течение шести лет планируем полностью отказаться от экспортной пошлины на нефть", — напомнил чиновник.

"Делаем это постепенно, — подчеркнул он. — В то же время при снижении экспортной пошлины на нефть повышается внутреннее налогообложение — через налог на добычу полезных ископаемых. И постепенно цены на нефть приводятся в коридор мировых цен. При этом нашим предприятиям мы предоставляем субсидии в виде так называемого отрицательного акциза. Они идут на модернизацию отрасли. Это важно, потому что у нас ещё целый ряд предприятий не модернизировали свои производства. И, чтобы они имели источник для таких ресурсов, государство помогает".

"Что говорят наши коллеги из Беларуси? Если вы повышаете внутренние цены на нефть, то и мы ее получаем по более высокой цене. Давайте нам такие же субсидии, как вашим предприятиям. Мы говорим: позвольте, ваши предприятия — это не российские предприятия, не наши налогоплательщики, не российские. Они не поставляют нефтепродукты на российский рынок, поставляют за рубеж, зарабатывают. О таком субсидировании экономики соседней страны со стороны российского бюджета можно говорить, если у нас будет более глубокая степень интеграции", — заявил Силуанов.

Очередная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко запланирована 29 декабря.

(Цитаты из интервью Силуанова опубликованы на сайте правительства РФ.)