Белорусы уже должны банкам больше 11 миллиардов. Что дальше? 5 3.12.2018, 8:21

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Экономика Беларуси замедляется, а кредитование населения цветет буйным цветом.

Почему это происходит и отчего некоторые банки приостановили выдачу новых займов?

По оценке Нацбанка, на 1 ноября задолженность белорусов по банковским кредитам составила 11,2 млрд BYN. С начала 2018 года сумма обязательств населения выросла на 23,6%, за 12 месяцев — на 31,5%. В 2017 году темпы роста кредитования были значительно ниже. Тогда с 1 января по 1 ноября долг белорусов перед банками увеличился на 18,7%. Это значит, что кредитование физических лиц не только растет к высокой базе 2017 года, но и растет с ускорением к ней, пишет сайт banki24.by.

Где находятся источники ускоренного роста? В 2009 году Нацбанк запретил валютное кредитование населения. С тех пор белорусы без оформления статуса ИП не могут взять займы в валюте, отличной от белорусского рубля. Благодаря запрету НБРБ, к 1 ноября 2018 года 99,6% всех обязательств физлиц были номинированы в белорусских рублях. Поэтому оживление кредитования в 2018 году не связано с эффектом курсовых разниц при девальвации. Рост суммы задолженности был органическим.

Что же тогда определило высокий спрос белорусов на кредиты? Ответ очевиден: увеличение темпов кредитования было вызвано ускорением роста зарплат. Сравните сами: в январе—октябре 2018 года средняя зарплата по Беларуси поднялась на 18,1%, а за 10 месяцев 2017 года — на 11,2%. С поправкой на инфляцию разница в скорости роста зарплат была еще больше — 12,3% против 4,3%.

Основным драйвером кредитования пока остается потребительский сегмент. К 1 ноября долг белорусов по потребительским кредитам составил 4 168 млн BYN. С начала года задолженность увеличилась на 38,5%, за 12 месяцев — на 53,5%.

Почему «пока остается»? Потому что за 10 месяцев 2017 года сумма долга по потребительским кредитам выросла на 57,9%. В 2018 году налицо замедление темпов роста за счет увеличение базы сравнения. В какой-то мере на потребительское кредитование подействовали и ограничения Нацбанка. С 1 мая банки не могут выдавать новые потребкредиты тем гражданам, у которых траты на погашение старых займов превышают 40% доходов.

Потребительское кредитование в 2018 году поддерживается автокредитами. За 9 месяцев белорусы купили у официальных дилеров на 65% новых легковушек, чем годом ранее. Почти все сделки были совершены с участием кредитных ресурсов. Этот же фактор сыграет против бурного роста в 2019 году. Для автоцентров почти невозможно сохранить рост продаж на тот же процент, так как в штуках это будет уже не 20 тысяч авто, а 30. Зато с явным ускорением движется жилищное кредитование. К 1 ноября объем выданных жилищных кредитов достиг 6 885 млн BYN. С начала года рост составил 16,5%, за 12 месяцев — 21,4%. С 1 января по 1 ноября 2017 года сумма долга по жилищным кредитам увеличилась всего на 6,4%.

Резкий рост спроса на жилищные кредиты привел к тому, что некоторые банки просто выбрали годовые лимиты на выдачу таких займов. Но не следует пугаться: такие приостановки у разных банков были в прежние годы. Поэтому, если не случится чего-то из ряда вон выходящего, с января одобрение заявок на жилищные кредиты пойдет с новой силой.