У народа – своя «база тунеядцев» 23 3.12.2018, 9:02

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Белорусы намерены добиваться отмены декрета Лукашенко.

С 1 декабря в Беларуси начала действовать база данных «тунеядцев». В нее, согласно декрету Лукашенко №1, попали белорусы, которым, с 2019 года придется полностью оплачивать коммунальные услуги.

Очередной антиконституционный декрет диктатора вызвал возмужение граждан страны. Приводим только некоторые комментарии читателей сайта Charter97.org, которые являются яркой иллюстрацией народного недовольства.

Это завуалированное введение крепостного права

«У народа – своя база тунеядцев, на всех вас, прикорытных. N1- Лукашенко А.Г.»

«Во-первых: в Конституции сказано «право на труд, а не обязанность». Эти «декреты» - АНТИКОНСТИТУЦИОННЫ! Во-вторых, я работаю - я плачу налоги, не работаю - не плачу (хотя, покупая продукты питания, одежду, я тоже оплачиваю налог - который заложен в продукты, во все то, что я покупаю; еду в общественном транспорте - тоже оплачиваю со своего кармана, коммунальные услуги и т.д.). Я ничего не должен этому государству! «Тунеядство» - это просто «лукашенковский лохотрон», развод на деньги. А обсуждение «как обойти этот декрет» - не заслуживает внимания! Нет такого в природе, в других государствах. Там безработным платят хорошее пособие (не ровня нашей зарплате!). Поэтому, ТРЕБОВАТЬ ОТМЕНЫ «декрета», КАК ЭЛЕМЕНТА ГЕНОЦИДА НАРОДА!»

«Это практически такое завуалированное введение крепостного права. Народ просто хотят заставить работать за копеечные зарплаты, чтобы прокормить эту свору несменяемого и абсолютно неподконтрольного народу (только пахану), зарвавшегося от безнаказанности прикорытного быдла, которое себя именует властью».

«Наемного работника в РБ лишили практически всех прав, посадив на «цепь» контрактов и «тунеядства». По сути, отличий от рабства осталось очень мало, разве что у нас раб сам заботится о своей еде, одежде и жилище исходя из тех скудных средств, что дает ему рабовладелец».

«Главные тунеядцы в стране - Лукашенко и его ненасытная, расплодившаяся семейка вместе с назначаемым ими воровским окружением! Блохи и клещи, сосущие кровь трудолюбивого белорусского народа. Так не пора ли им всем поддать дусту?!»

«Не только в Минске, а и на периферии ПОДНЯТЬ «пятые точки» и выйти к исполкомам! На площади! К школам! Волнами начинаются вспышки по разным причинам, а надо в один день в разных городах, и не в выходной, а в рабочий день, в рабочее время, чтобы холуям помимо своего шевеления в своих теплых кабинетах одной извилиной над новым указом-декретом-законом пришлось ещё и за валерьянкой мчаться!»

«В Бресте против строительства ядовитого аккумуляторного завода каждое воскресенье люди выходят на Площадь. Просто выходят и всё. Не задавая вопросов: а как это мы выйдем, а кто нас соберет. Потому что приняли на себя ответственность за своё будущее.

Прочитали, что кто-то вышел на протест - сразу выезжайте на место. Прочитали, что такого-то числа суд над человеком, который стоит за правду, над общественным деятелем или просто гражданином с активной гражданской позицией - приезжайте поддержать в суд.

Прочитали, что кто-то расклеил листовки, отпечатайте такие же и разбросайте из окна или с моста, или бросьте в почтовые ящики.

Масса вариантов присоединиться к сопротивлению. Даже если среди ваших знакомых вы один, кто созрел сопротивляться».

«Самый очевидный способ сопротивления - не платить и проявлять солидарность, а не прятаться в одиночку по кустам. Начнут вытаскивать из кустов по одиночке, раньше - позже найдут всех. Поэтому выбора нет - не платить всем сразу. Люди не бойтесь!»

Пора нажать на тормоз!

«Лично я, являясь «тунеядцем», собираюсь бороться с этим другими методами, а именно с момента начала действия данного декрета я начинаю осаждать «комиссию по содействию занятости» с требованием устроить меня на работу по специальности и обязательно на заявленную Белстатом среднюю по стране тысячу рублей! И буду их так донимать, что им и не снилось! По ночам под окнами буду стоять и требовать, чтобы устроили на работу! А не можете, так и нехрен такие законы принимать!»

«Чиновники --- это трутни, пишущие законы, по которым человеку не прожить... Вот если бы квота жалования бюрократов колебалась вверх-вниз, в зависимости уровня жизни народа, тогда бы эти дураки меньше писали законов, а больше бы думали. Бисмарк»

«Банда рулит. Гаага ждет. Пора нажать на тормоз!»

«Было бы неплохо создать базу со всеми прикорытниками и базу по зарплате: кто, где и сколько получает. Эй, программисты, отзовитесь!»

«Программистам пока только позор. Ведь это именно они создают эти базы, они пишут программы для создания электронного концлагеря для ограбления населения, системы государственной слежки за каждым гражданином.

Эти умные, молодые, активные, продвинутые айтишники выбрали сторону ЗЛА и превращают Беларусь в Северную Корею. В 21 веке.

Позор таким айтишникам. Об айтишниках подпольщиках и партизанах пока к сожалению сведений нет. Их устраивает возможность заработать на создании электронного концлагеря. А это не что иное, что стремление получить «чарку, шкваку, иномарку» только другого уровня - продвинутую «чарку, шкварку, айфон, хатку» или что там в их кругу сейчас считается модным и престижным.

Возможно некоторые из них даже не осознают, в чем участвуют! Просто пишут какие-то программы для властей, не думая, во что в итоге это выльется и как эти грабли в итоге ударят по ним же. Они даже не задумываются, что беззаконие и залезание в карман коснется их тоже! Позор создателям концлагеря!»

«Будем надеяться, что среди нас, читающих «Хартию», тоже есть одаренные программисты, которые создадут базу данных назначенцев. Мир не без добрых людей!»

«Пора вышвыривать это цинично-жестокое холуйское быдло из тех уютных кресел, в которых они засели. Всех подряд, начиная с тунеядца N1 и его выводка и кончая последним мерзким опричником! ШОС!!!»

Cтоять до конца

«Сто тысяч - это сто городов по тысяче человек. Вполне реально! И ОМОНа на всех не хватит! По состоянию на 2017 год, в Беларуси 115 населённых пунктов имеют статус города. В более крупных выйдут побольше - несколько тысяч. В более мелких поменьше - несколько сотен. Вполне реально по всей стране выйти 100 000. Так что правильно. Выходить надо по всей стране. Лучше одновременно. Но можно и волнами. То тут полыхнет, то там, то одновременно везде».

«В основном, каждый проходя свой путь, костенеет в своем. Власть лукавого проходит беспрепятственно путь в 25 лет. И она уже сформирована и закостенела своей натурой. Она уже не будет быть другой. Понимает это население или не понимает, и что нужно убирать эту власть однозначно всю, вычистить её? Но само население прошло тоже свой путь 25 лет пассивности, приспособленчества, самообособления и рабства. Оно закостенело сделать общий решительный шаг против уже привычного состояния терпеть, трусить, ожидать, надеяться. А время идёт против населения. Когда заработает общий разум населения и действие за себя?»

«Какое окно, какие двери! Люди, не вздумайте туда соваться, ведь работающий не будет обращаться в ихние окна, а когда у них появится база обратившихся, с точными исходными данными, тогда им и карты в руки!»

«ЗАКОН, НАПИСАННЫЙ ПРОТИВ НАРОДА, НЕЗАКОНЕН! ВСЕ КТО ЭТУ МУТЬ ПРИДУМАЛ - К ОТВЕТУ!»

«Друзья, сколько можно терпеть!? Ну невозможно же. Все грани власть перешла - какие можно и какие нельзя. Предлагаю выходить на площадь! Иначе совсем обнаглеют. Мы с друзьями днем собираемся. Кто поддерживает – присоединяйтесь».

«На Плошчу. Декабрь 2010х100»

«Cтоять до конца, как украинцы».