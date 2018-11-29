Паспортные данные белорусов «сольют» в базу «тунеядцев» 6 29.11.2018, 23:14

2,734

База, над которой чиновники «трудились» весь год, заработает уже в субботу, 1 декабря.

В нее попадут неработающие белорусы, которым со следующего года предстоит полностью оплачивать некоторые коммунальные услуги. Kp.by узнал, как можно будет получить информацию из этой базы, рассекретят ли данные о других жителях страны и кого в ней быть не должно.

Где найти базу «тунеядцев»?

Она появится на Едином портале электронных услуг - www.portal.gov.by. Официально эта услуга будет называться «Предоставление посредством ОАИС доступа к базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике». Пока ссылки на базу на портале еще нет.

Могу ли я получить доступ к этой базе?

Заглянуть в базу «тунеядцев» сможет любой человек. Но сначала нужно получить доступ. Сделать это можно двумя способами. Первый, простой - взять специальный логин и пароль у оператора «одного окна» в исполкоме или в Республиканском удостоверяющем центре в Минске (пр. Машерова, 25). Процедура бесплатная, понадобится только паспорт.

Второй способ - сделать электронный ключ. Это уже платно, ключ на год обойдется в 51 руб. 55 коп. Зато с его помощью можно получить и другие электронные услуги - например, открыть ИП или подать налоговую декларацию онлайн.

Получается, я могу зайти в базу «тунеядцев» и посмотреть, кто в ней есть?

- Физлицо может получить доступ к этой информации только в отношении себя лично, - уточнили в Национальном центре электронных услуг.

Так что, зайдя в базу, вы увидите только, есть ли в ней вы сами. Полный доступ будет у местных исполнительных и распорядительных органов (то есть исполкомов), которым и предстоит решать, кто будет оплачивать полную коммуналку.

Какие данные тунеядцев попадут в базу и откуда?

Это паспортные данные: ФИО, дата рождения, пол, гражданство, сведения о регистрации, серия и номер паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность), идентификационный номер. Информация о неработающих белорусах будет стекаться в базу от разных госорганов: Фонда соцзащиты, Минтруда, Минздрава, Министерства по налогам и сборам и так далее.

Как это было

В апреле 2015 года Александр Лукашенко подписал декрет «О предупреждении социального иждивенчества», в народе известный как декрет о тунеядстве. Те, кто в течение года не работал 180 дней или больше, должны были заплатить фиксированный налог - 20 базовых (на тот момент 360 рублей).

После прокатившихся по стране в 2017 году протестов диктатор отменил налог на «тунеядство». В этом году он вернулся в новом формате: с 1 января следующего года «тунеядцы» будут полностью оплачивать горячую воду, а 1 октября - отопление и газовые колонки. Но делать это нужно только тем, кто является плательщиком коммунальных услуг - например, собственником квартиры.