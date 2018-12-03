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Белорусов, заплативших подоходный налог, записали в «тунеядцы»

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  • 3.12.2018, 15:49
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Ранее те, кто платили ежегодный подоходный налог, в «тунеядцы» не попадали.

Граждан Беларуси, которые выплачивают ежегодный подоходный налог, включили в базу «незанятых в экономике». В прежнем «тунеядском» декрете те, кто платил подоходный налог, в это число не попадали.

Эту информацию подтвердила «Радыё Свабода» пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты Ольга Штин. Однако она не объяснила, по какой причине граждане, заплатившие налог, попали в базу. Сколько всего таких граждан в Минтруда пока такой цифры не имеют.

В прежнем декрете № 3 среди граждан, которые освобождались от «тунеядского» сбора, фигурировали те, кто оплатил:

- подоходный налог с физических лиц,

- единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц,

- налог при упрощенной системе налогообложения в размере не менее 20 базовых величин,

- сбор за ремесленных деятельность и сбор за услуги в сфере агротуризма.

Теперь, согласно постановлению совета министров, к занятым в экономике относятся:

- индивидуальные предприниматели и физические лица, которые уплачивают единый налог,

- ремесленники, которые уплачивают сбор за ремесленную деятельность,

- граждане, которые сдают в наем жилые и нежилые помещения, машиноместа (при условии уплаты подоходного налога с физических лиц от такого дохода).


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