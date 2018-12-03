В Бресте провели опрос относительно строительства аккумуляторного завода 3.12.2018, 20:10

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Борющиеся против завода брестчане открыто высказались на видеокамеру.

Представители брестской организации "За свой город" провели опрос среди жителей Бреста. Тематикой опроса была ситуация вокруг строительства аккумуляторного завода под Брестом, передает “Радыё Рацыя”.

Подробнее рассказывает руководитель организации "За свой город" Игорь Масловский:

- Главный вопрос был: изменилось ли у людей за год отношение к заводу. Узнали, что фактически ни один человек не изменил свою точку зрения за это время. Люди высказывались открыто на видеокамеру и не скрывали, что они были и тогда против строительства и сейчас против. За это время власть не предоставила им какой-то информации и гарантий.