В предпраздничный день около 150 брестчан вышли на главную площадь города 1 30.12.2018, 16:37

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В Бресте на площади Ленина прошло последнее в 2018 году «кормление голубей» в знак протеста против завода.

Около 150 человек вышли 30 декабря на площадь Ленина в Бресте на традиционное кормление голубей в знак протеста против строительства рядом с городом аккумуляторного завода «АйПауэр». Это последнее в 2018 году кормление голубей, пишет «Брестская газета».

Напомним, намерения выйти на площадь в знак протеста против завода впервые зазвучали в феврале этого года. Тогда противники завода «АйПауэр» заявили, что если в в ближайшее время власти Бреста и области не прекратят строительство завода, то они готовы вынести свой протест на главную площадь города. При этом они ссылались на статью 35 Конституции Республики Беларусь, в которой говорится, что свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан Республики Беларусь, гарантируется государством.

Поскольку горисполком заявил, что объект относится не к его компетенции, а облисполком не усмотрел нарушений при строительстве завода, – люди решили идти на радикальные меры и 25 февраля выйти на главную площадь города.

Однако 23 февраля были задержаны блогеры Сергей Петрухин и Александр Кабанов, которые собирались принять участие в акции. А накануне выяснилось, что на площади протестующие будут не одни. В субботу 24 февраля на сайтах областного управления МЧС и Брестского горисполкома появились сообщения о том, что 25 февраля на площади Ленина в 13.00 начнутся праздничные мероприятия от Брестского областного управления МЧС. Эта информация, разлетевшаяся по соцсетям и пабликам, тут же была связана пользователями с протестом против завода.

Праздничные мероприятия от Брестского областного управления МЧС 25 февраля

Через неделю после этого в Бресте впервые состоялось кормление голубей – идею кормить птиц в знак протеста подал Александр Кабанов, и его поддержали другие борцы за экологию.

На самое первое кормление голубей в полдень 4 марта на площади Ленина в Бресте cобралось более 70 человек.

С тех пор такие акции проходили в городе каждое воскресенье. В разное время на них приходило от 20 до до более 250 человек.

18 марта на площадь Ленина покормить голубей пришли по разным оценкам от 150 до 200 человек.

Несмотря на многочисленные заявки на проведение митингов, пикетов и демонстраций брестчанам и жителям района разрешили собраться и протестовать лишь однажды – митинг «Брестчанки против свинца» прошел 29 апреля в парке воинов-интернационалистов и собрал около 2 000 человек.