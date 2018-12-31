В Брест сватают двух тренеров-легионеров 1 31.12.2018, 14:22

Они любят скандалить и драться.

В брестском «Динамо» снова неспокойно на Новый год. В канун 2018-го клуб объявил о назначении Радослава Латала – сейчас смена тренера тоже может случиться. Возможность перемен косвенно подтвердил и нынешний коуч брестчан Марцел Личка, который принял команду в августе после увольнения Шпилевского. «Я еще не знаю, останусь или нет, все еще жду. Очень хочу остаться в клубе, но ...», – сказал специалист «Белорусскому футболу».

Среди кандидатов на смену чеха, о которых говорят последние несколько дней, серб Ненад Лалатович, а также украинцы Юрий Калитвинцев и Юрий Максимов. Расскажем о них подробнее.

Ненад Лалатович, Сербия

Клуб: «Раднички»

Карьера футболиста у Лалатовича, который выступал на позиции правого защитника, вышла довольно блеклой и завершилась в 29 лет. Уроженец Белграда начинал в «Црвене Звезде», где, пожалуй, и провел самый успешный отрезок карьеры. После ряда аренд в другие сербские клубы к 23 годам он закрепился в основе «красно-белых». Ненад провел более сотни матчей в первой команде и дослужился до капитанской повязки. На стыке тысячелетий со «звездашами» он дважды оформил чемпионский дубль.

После успешных сезонов в Белграде защитника подписал донецкий «Шахтер». В УПЛ он толком не заиграл, ездил на полгода в аренду в «Вольфсбург», но чемпионом все-таки стал. Тем не менее, в Украине его помнят до сих пор. В матче за дубль «горняков» против «Зари» он заработал дисквалификацию на 12 месяцев за атаку судьи. Серб повздорил с рефери, а потом ударил и пнул его ногой. Вернувшись на родину, за два года он провел чуть больше десятка матчей за «Земун» и ОФК, а после завершил карьеру.

В национальной сборной дерзкого дэфа не использовали. За команду Сербии и Черногории он провел лишь один матч, выйдя на замену в товарняке с Грецией (1:1). Кстати, в игру он вошел вместо Вука Рашовича, хорошо знакомого белорусским болельщикам по работе в минском «Динамо».

Лалатович-тренер пока трудился только в Сербии и высоких результатов не достиг. Начал он в 2011-м помощником в клубе «Срем» из Д2, где вскоре стал главным. За семь лет поменял восемь клубов и засветился в двух молодежных сборных. Лучше всего у него получилось в «Црвене Звезде» и «Войводине». Со своей родной командой Лалатович выиграл «серебро» чемпионата, но для руководства это скорее был негативный результат: титул с семиочковым отрывом взял враждебный «Партизан». Поэтому от услуг воспитанника отказались.

С «Войводиной» коуч занял четвертое место в «вышке» и дошел до плей-офф Лиги Европы. В третьем раунде Лалатович прошел минское «Динамо» (2:0, 1:1), которое тренировал Сергей Боровский. Кстати, в Новом Саде коуч успел немного поработать с Мирко Иваничем.

Даже на тренерской должности 41-летний Лалатович умудряется попадать в скандалы. В июне в первом раунде ЛЕ «Раднички» уничтожили «Гзира Юнайтед» из Мальты (4:0). Игра получила огласку в СМИ из-за удаления Ненада, который на последних минутах решил почеканить вылетевший в аут мяч. Тренер в костюме ловко понабивал снаряд пяточками и коленями на радость зрителям, но судьи перфоманс не оценили и отправили серба на трибуны.

А недавно Лалатович устроил шоу на пресс-конференции после выездной игры чемпионата с «Напредаком» (2:1). Пресс-секретарь хозяев Валентина Васич спросила Ненада: «Кому вы показывали средний палец на игре: своему руководству, нашему или нашим фанатам, ведь все они сидели на одной трибуне?» Специалист взбесился и стал кричать, что болельщики оскорбляли его детей. Потом вступил в перепалку с другим журналистом, долго не успокаивался, пока не покинул зал, на прощание назвав девушку дурой.

Шумного тренера изначально звали в столичное «Динамо», но клуб информацию о заинтересованности в сербе опроверг практически сразу. Брест пока молчит.

На прошлой неделе босс «Радничков» Ивица Тончев в интервью засомневался, что Лалатович останется в команде. У президента клуба заключено со специалистом джентльменское соглашение, которое позволяет Лалатовичу покинуть Ниш, если поступит выгодное предложение. «Уедет ли Ненад в Казахстан или Беларусь? Не знаю, все возможно. Совсем скоро мы узнаем ответ», – сказал Тончев.

Юрий Максимов, Украина

Без клуба

50-летний уроженец Херсона более именитый футболист, чем его коллега из Сербии. Полузащитник был звездой киевского «Динамо» и брал трофеи вместе с Хацкевичем и Белькевичем, а позже перешел в «Вердер». С Бременом он выиграл Кубок Интертото-1998 и Кубок Германии, в финале которого забил «Баварии». Пред тем как вернуться доигрывать в Украину, Максимов побегал за «Вальдхоф» во второй бундеслиге и за «Ростов».

В сборной хавбек тоже был востребован: 27 матчей и 5 голов. А дебютировал он за «жовто-блакитных» в товарищеской встрече против Беларуси, в которой вышел на замену и забил.

Тренерская карьера Максимова тоже началась в Беларуси. В 2005-м он получил должность ассистента у Александра Рябоконя в минском «Динамо», но меньше чем через год уже самостоятельно рулил киевским ЦСКА. Далее в карьере специалиста были клубы средней руки из Украины, России, Казахстана и Азербайджана. В 2014-м ходили слухи о его возможном возвращении в минское «Динамо» на место главного, но не срослось.

Трофейная копилка тренера пока небогата: в ней находятся только титул чемпиона ФНЛ с «Мордовией» и Кубок Азербайджана с «Кешлей».

Как и Лалатович, Максимов часто становится героем различных историй. Скандалы преследуют его прямо с первых дней тренерства. В ЦСКА его удалили на 10 матчей за рукоприкладство в поединке с киевским «Динамо-2». Украинец зарядил по голове голкиперу «бело-голубых» Рыбке, который атаковал футболиста «армейцев» за грубую игру.

В 2016-м, когда Максимов работал в казахстанском «Таразе», ходили разговоры о драке специалиста с соотечественником Александром Алиевым в аэропорту, после которой полузащитник ушел из команды. Футболист и коуч слухи о конфликте опровергли, но бывший тренер вратарей «Тараза» серб Мирослав Радованович их подтвердил.

– Я узнал обо всем от самого футболиста. Главный тренер в аэропорту два раза ударил Алиева перед камерами видеонаблюдения. Драка между ними была и на улице возле аэропорта, и перед автобусом. Алиев после этого на такси уехал в Тараз. Какой Максимов тренер, сами видите. Но он ведь должен быть педагогом, а не боксером. Футболиста можно оштрафовать, а не бить, – рассказал Радованович.

Еще одна драка с участием украинца случилась в апреле этого года. В полуфинале Кубка Азербайджана соперник грубо снес футболиста «Кешли» прямо возле скамейки запасных. Максимов вспылил и в отместку за своего игрока врезал обидчику – началась потасовка.

Юрий Калитвинцев, Украина

Без клуба

Калитвинцев, родившийся в Волгограде, начинал карьеру в «Роторе», а потом через московское «Динамо» присоединился к Максимову в киевском «Динамо». Полузащитник был важным элементом команды Лобановского и даже забивал «Барселоне». Переехав в Украину, Калитвинцев взял украинское гражданство и стал выступать за «националку». Хавбек также пробовал себя в «Трабзонспоре», но из-за финансовых проблем быстро покинул клуб. Вернувшись из Турции в УПЛ, после десятка матчей завершил карьеру в ЦСКА.

В должности тренера он долго сотрудничал с юниорской сборной Украины, с которой взял ЧЕ-2009, а также несколько лет помогал в главной команде. Последними клубами специалиста были «Волга» и московское «Динамо», в которых тренер работал с Антоном Путило и Станиславом Драгуном, соответственно. Москвичей украинец вывел в «вышку» с первого места в 2017-м, но был уволен в следующем сезоне за слабые результаты в РПЛ.

В отличии от других брестский кандидатов, Калитвинцев неконфликтный человек. «Ненавижу конфликты, для меня это ужасно», – говорил тренер в беседе с «Чемпионатом».

Однако в скандал он все равно успел попасть. Когда в 2016-м его назначили в «Динамо», журналист Владимир Соловьев в эфире на радио назвал его «махровым русофобом и укропатриотом», который ненавидит русский язык. Обвинения основывались на комментария под новостью на Sports.ru. Естественно, все оказалось неправдой.

Правда, если верить сайту Dynamomania.com, Калитвинцев отказался возглавить Брест. Но ни каких комментариев тренер, как и клуб, не давали. Последние слухи также связывали его с возвращением в «Ротор».