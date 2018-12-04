«Выдать каждому чиновнику по лопате - и на уборку снега» 18 4.12.2018, 9:37

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А 500 тысяч так называемых «тунеядцев» будут аплодировать.

1 декабря в Беларуси начала работать пробная база «тунеядцев». Самое интересное, что «письма счастья» начали приходить даже работающим белорусам. Дальше - больше. В «тунеядцы» записали даже тех, кто платит подоходный налог.

Министр труда Ирина Костевич заявила, что в базу попали данные 500 тысяч белорусов. Напомним, что в прошлый раз под действие декрета попали 470 тысяч человек. Получается, что, несмотря на все «ярмарки вакансий», «колоссальную работу», о которой рапортовали чиновники на местах, приказы Лукашенко «трудоустроить даже любовниц и любовников», количество «тунеядцев» только выросло.

Первые итоги работы базы «тунеядцев» сайт Сharter97.org подвел с руководителем аналитического центра «Стратегия» Леонидом Заико.

- Знаете, я как ученый не могу понять смысла этих расчетов. Cкажите, в чем можно обвинить 500 тысяч человек, которые не занимаются активным трудом? В том, что они коммунисты и не хотят работать по найму? Я бы на месте министров и чиновников совершенно не беспокоился о том, что полмиллиона человек не работают.

Мои американские коллеги озвучивали цифру в 3,5%. Именно такое количество людей в обществе может быть несоциолизированными и оставаться без работы. Затем они повысили эту цифру до 5-7 процентов.

Почему наши чиновники так бегают с этой цифрой? Министру Костевич сказали посчитать и она посчитала, вот и все. Отправили задание по всем регионам. Только как они это посчитали.

Когда Литва готовилась вступить в ЕС, то им дали задачу пересчитать всех социально неадпотированных граждан. Получилось около 1,5 тысяч человек. Но дело в том, что их считали методом фейс-ту-фейс. А как можно посчитать безработных, сидя в собственных кабинетах? Это абсолютно глупая статистика, не имеющая социального смысла, она не представляет научного интереса. Дорогие чиновники, как вы посчитали? Как вы выявили этих людей?

Когда я занимался проблемами бедности и социальной депривации, то государству было сложно найти методы подсчета подобных людей. Домоуправления не могли нам дать эти цифры. Затем заставляли врачей, чтобы они давали данные о тех, кто работает, а кто нет. Врачи ругались шестиэтажным матом. Иногда переходили на семиэтажный. Ведь вместо того, чтобы лечить людей, они занимались вот этой ерундой.

Как оказалась, самой точной информацией могут обладать учителя в школах. Преподаватели в разговорах с детьми узнавали, кто из родителей работает, сколько зарабатывает.

Но опять же, разговоры в школах - это настоящие собеседования фейс-ту-фейс. А то, что Минтруда сообщил из своих кабинетов о 500 тысячах «тунеядцев» - абсолютная глупость. Ребята, вам бы пойти поучиться в университетах. Эта цифра совершенно ни о чем не говорит.

- Но речь идет не просто о безработных. В список попали люди, работающие за границей белорусы, фрилансеры, получающие доходы из других источников люди.

- Заставить всех работать - это огромная глупость. Видите ли, в моем подъезде есть процентов пять людей, которые не работают и работать не будут. Один получает доходы от сдачи родительской квартиры. У человека недвижимость в центре столицы, получает около $600. Кто-то работает в поте лица своего и получает $300. Спрашивается: зачем это нужно?

Ведь можно получать доход от собственности. Cдавать в аренду мотоцикл, велосипед, квартиру, дом, дачу. Но людям, которые решили сдать в аренду целую страну, например Китаю, это невдомек.

- Как вы думаете, какая судьба ждет обновленный декрет о «тунеядцах»?

- Знаете, в чем особенность ученого? Я никому ничего не могу запретить. Как ученый я могу сказать, что этот декрет никакой научной ценности не имеет. Это мой приговор. А то, что они этим занимаются - им видимо нечего делать.

Второй момент, я приводил в пример Литву. Зачем они искали этих социально неприспособленных людей. Им нужно было предоставить ЕС статистические данные, особенно их интересовали люди, которые живут на полигонах с отходами. Бездомные. Литва должна была представить данные об этих людях, перечислить их поименно, а ЕС назначал им пенсию в $300. По тем временам это было больше, чем зарплата профессора в Беларуси. Она и сегодня ничем не отличается. Белорусские профессора получают по $350. Я вижу здравый смысл в исследованиях Литвы. Люди получили деньги. А какой смысле в социальном эксперименте от белорусских властей? Хоть убейте, я не понимаю.

- Какой совет вы бы дали людям, которые попадают в «тунеядcкий» список?

- Тут не сложная арифметика, давайте вместе посчитаем. Минтруда насчитал 500 тысяч «тунеядцев», в Беларуси 118 регионов, возьмем 100, чтобы легче было делить.

Получается, что в каждом регионе у нас 5 тысяч «тунеядцев». У чиновника будет список, пускай из 4500 человек. На каждой странице поместится 20 фамилий. А ведь нужно дать пояснение, почему человек попал в «тунеядский» список. Выходит около 200 страниц cо списками.

Я представляю глав регионов, ведь именно им Лукашенко поручил пофамильно узнать каждого «тунеядца». А как побеседовать с этими 4500 человек? Если каждый день принимать по 10 «тунеядцев», то это целый год. А за это время данные устареют. И кому это надо, как говорила Фрося Бурлакова? Ребята, у вас нет больше чем заняться? Вот видите, у них все красиво на словах, а когда доходит до конкретных показателей, то как со всеми побеседовать? А если не побеседуешь, сразу занесешь в список, то это может породить массу конфликтов. Зачем на местах конфликты? Обычному сельсоветскому начальнику зачем все это?

Думаю, что номенклатура «профурсетит», очень интересное слово, которое использовал русский писатель и актер Шукшин. Вот «профурсетят» они, а потом будут ходить и репы чесать.

Мне кажется, что легче чиновникам всем собраться, взять лопаты и почистить Минск от грязи. Я был бы им благодарен. Восемьсот тысяч человек получают деньги из бюджета. Эту цифру озвучил лично Лукашенко. Представьте, восемьсот тысяч человек вышли с лопатами. Боже, как это красиво и элегантно. Вот губернатор и его секретарша с большими ногтями убирают снег. А 500 тысяч «тунеядцев» им аплодируют и чепчики вверх подбрасывают.

Так что людям так и передайте, чтобы занимались своими делами, а на глупости чиновников не обращали внимание.