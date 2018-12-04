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В Лунинецком районе погиб милиционер

  • 4.12.2018, 13:18
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Служебная машина попала под фуру.

В Лунинецком районе на мосту через реку Лань возле деревни Синкевичи погиб милиционер — служебная машина "ВАЗ" попала под фуру. Трагическое происшествие случилось в понедельник около 18:40 на автодороге Кобрин — Гомель — граница Российской Федерации, передает «Еврорадио».

42-летний водитель легковушки, участковый инспектор Микашевичского отделения милиции, не справился с управлением из-за гололеда, из-за чего и выехал на полосу встречного движения (он возвращался из Лунинца). Правоохранитель получил травмы и был госпитализирован в больницу в Лунинце. В легковушке были два пассажира: 45-летний участковый инспектор того же отделения умер от полученных травм (он находился на переднем пассажирском сиденье), а 43-летний житель г. Микашевичи получил телесные повреждения, но от госпитализации отказался.

Фото: gaibrest.by

Уголовное дело завели по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека". Известно, что оба водителя во время ДТП были трезвы.


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