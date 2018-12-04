В Лунинецком районе погиб милиционер 4.12.2018, 13:18

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Служебная машина попала под фуру.

В Лунинецком районе на мосту через реку Лань возле деревни Синкевичи погиб милиционер — служебная машина "ВАЗ" попала под фуру. Трагическое происшествие случилось в понедельник около 18:40 на автодороге Кобрин — Гомель — граница Российской Федерации, передает «Еврорадио».

42-летний водитель легковушки, участковый инспектор Микашевичского отделения милиции, не справился с управлением из-за гололеда, из-за чего и выехал на полосу встречного движения (он возвращался из Лунинца). Правоохранитель получил травмы и был госпитализирован в больницу в Лунинце. В легковушке были два пассажира: 45-летний участковый инспектор того же отделения умер от полученных травм (он находился на переднем пассажирском сиденье), а 43-летний житель г. Микашевичи получил телесные повреждения, но от госпитализации отказался.

Фото: gaibrest.by

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