Reuters: Cтраны ОПЕК готовы терпеть низкие цены на нефть 4.12.2018, 15:50

Cтраны картеля не хотят идти на сделку из-за России.

Заключение новой сделки об ограничении нефтедобычи странами ОПЕК и не входящими в картель партнерами (ОПЕК+) может быть отложено из-за позиции России, не желающей снижать добычу так сильно, как от нее требуют, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, пишет РБК.

Три собеседника Reuters в нефтяном картеле и в стране из ОПЕК+ утверждают, что именно позиция России стала основным препятствием для заключения сделки.

«Россия ведет жесткую игру», — сказал один из них.

По данным российских источников Reuters, от России добиваются сокращения суточной добычи нефти на 250–300 тыс. барр., однако Москва согласна снизить ее максимум на 140 тыс. барр.

«Пока эти основные критерии не будут выполнены, ОПЕК может потерпеть снижение цен на нефть еще какое-то время, если решение о сокращении [добычи] будет отложено на месяц или два», — пояснил один из источников.

3 декабря представитель Ирана в ОПЕК Хусейн Каземпур Ардебили предупредил, что в случае отказа картеля и его партнеров от ограничения добычи цены на нефть могут упасть до $40 за барр.

В ноябре 2018 года стоимость барреля нефти марки Brent упала сразу на 21,6%, что стало сильнейшим месячным падением за последние десять лет. Падение цен могло бы оказаться и большим, если 29 ноября стоимость барреля Brent не выросла бы на фоне сообщений, что Россия собирается поддержать планы ОПЕК по сокращению добычи.