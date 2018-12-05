Как подвиг белорусского героя Небесной Сотни изменил судьбу его семьи 7 5.12.2018, 11:59

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История семьи Михаила Жизневского.

Белорус Михаил Жизневский погиб на Евромайдане во время противостояния на улице Грушевского 22 января 2014 года. С ним прощались в украинской столице, похоронили в Беларуси – на кладбище под Гомелем. Осенью 2014 года в Киеве открыли памятник Жизневскому, позже он был награжден орденом Героя Небесной сотни, получил звание Героя Украины. Его родителей принимал Петр Порошенко: он назначил им пожизненную стипендию. Но легче от этого не стало, сообщает "Настоящее время".

Смерть сына изменила судьбу всей семьи.

От Гомеля до украинской границы – километров 40. После убийства Михаила семья Жизневских в родном городе-полумиллионнике превратилась в изгоев. Их оскорбляли на улицах и в больницах, в квартиру несколько раз пытались забраться незнакомые люди, рядом с домом долгое время дежурили машины спецслужб, а могилу Героя Украины дважды оскверняли вандалы.

"Была надпись на дереве "нет фашистам" и пентаграмма нарисована. И зарисованы были аэрозольной краской гербы – наш герб Пагоня и украинский герб тоже", – рассказывает сестра Михаила Наталья.

Наталья Жизневская живет в советской "панельке" на окраине Гомеля. Сюда она каждый день возвращается после рабочей смены на одном из местных заводов. Даже по белорусским меркам скромная "двушка" – первое жилье, которое Жизневские смогли купить после многих лет жизни на съемных квартирах. Семья переехала сюда уже после смерти Михаила – помогли украинские фонды и пожертвования из Украины.

"Он считал, что поступает правильно. И я считаю тоже, что он поступал правильно, он боролся за свои убеждения. У нас в стране это невозможно, – рассказывает Наталья. – Если начинается какая-то борьба за убеждения, ты уже диссидент. Вот и всё. Там, в Украине, люди хоть осмелились заступиться за себя и за свои права, а у нас этого не будет. У нас люди слишком трусливые, слишком дорожат своей шкурой, чтобы сказать: мы не рабы, мы люди".

Сейчас она осталась одна: весной этого года в течение месяца умерли ее родители. Они несколько лет просили переименовать одну из улиц в украинской столице в память об их сыне, но улица Жизневского в Киеве до сих пор так и не появилась.

Отец Михаила в одном из последних интервью говорил, что название улицы именем его сына сохранит память о нем: "Ведь фактически Мишу знают во всем мире как борца за свободу, свободолюбивого человека. Почему мы не можем почтить память [о нем] в Украине?"

Спустя пять лет после трагической смерти брата Наталья отвечает на, возможно, главный для каждой семьи героев Небесной Сотни, вопрос: нужно ли было убеждать Михаила не ехать на Майдан и можно ли было это сделать.

"Нельзя вернуться в прошлое, нельзя назад все вернуть. Я, наверное, попыталась бы отговорить, как и любой из вас, своего брата или сестру. Любой родственник тех, кто погиб на Майдане, попытался бы отговорить своих любимых людей, чтобы они не ходили".

Украинские друзья несколько раз приглашали Наталью уехать из Беларуси к ним, в Украину, но пока она не готова бросить то немногое, что еще удерживает ее в родном городе.