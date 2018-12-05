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В США выступили в поддержку идеи блокирования российских кораблей

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  • 5.12.2018, 12:36
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В Госдепе поддержали идею преемницы Меркель.

В Госдепе США высказались в поддержку идеи возможной преемницы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр по блокированию кораблей, бывающих в Крыму или российских портах на Азове, пишет "Европейская правда".

Об этом заявил Джордж Кент, заместитель помощника госсекретаря США, ответственный за государства Восточной Европы и Кавказа, включая Украину.

"Возможная преемница Меркель на посту председателя партии на днях публично высказалась за то, чтобы порты государств-членов ЕС и США не допускали к себе корабли, которые бывают в Крыму или российских портах на Азове.

Если ты заходишь в такие порты, то не зайдешь, например, в Гамбург. Это - та идея, которую западным государствам следует обсудить", - отметил он.

Также, по словам дипломата, США вместе с партнерами следует изучить, кто был вовлечен в экономическую и военную агрессию, связанную с блокированием Азово-Керченской акватории, и добавить к следующей волне санкций этих людей и компании.

В то же время Кент отметил важность конкретных шагов со стороны ЕС, которые США готовы поддержать.

"Предыдущие санкции повлияли на Россию. Они снизили темпы экономического роста, ограничили этот рост в будущем и, конечно же, ограничили доступ некоторых россиян к своим виллам в Италии или других местах, где они привыкли отдыхать. Да, это не изменило политический курс России - но это не значит, что санкции не действуют", - подчеркнул он.


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