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Cколько посредников «кормится» из больничных тарелок

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  • 5.12.2018, 17:09
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Посредники нещадно завышают цены на питание в больницах.

По оценкам ведомства, количество посреднических структур при организации питания в системе здравоохранения оказалась даже больше, чем в системе образования. Ценообразование в этой сфере вызывает много вопросов, однако Минздрав это не заботит, пишет "Ежедневник".

"Сейчас эта система в сфере здравоохранения поражена посредническими структурами. А ведь оплата питания больных обеспечивается за счет бюджетных средств - на эти цели ежегодно направляется более 100 млн рублей", - заявил глава Комитета госконтроля Леонид Анфимов на коллегии ведомства.

При этом посредники нещадно завышают цены. Так, УП "Витамин" в Минске закупало белорусские помидоры у посреднической структуры по цене в 3,5 раза выше цены производителя. УКПП "Диета" (Могилев) переплатило в 2016-2017 годах 45 тыс. рублей только на закупках мяса птицы, мясных полуфабрикатов, изюма и растительного масла. В целом для "Диеты" и "Витамина" более 60% продуктов поставляли посредники.

Также в качестве примера приводились закупки для Быховской ЦРБ: поставленная посредниками гречка оказалась дороже почти на 36%, растительное масло - на 37%, сухофрукты - на 62% и т.д. Порой товаропроизводители не участвуют в процедурах закупок либо заявляют цены выше рыночных. Так, при проведении аукционных торгов по закупке Гомельской городской больницей №4 тушек цыплят-бройлеров и мясной продукции не был заявлен ни один производитель этой продукции, а торги выиграла посредническая структура.

Анфимов поставил вопрос в целом об эффективности использования бюджетных средств, выделенных на питание пациентов. "Качество питания - лишь одна сторона проблемы. Куда и как тратятся бюджетные средства, нет ли лазеек в законодательстве, в самой организации питания, насколько рационально и оптимально выстроена система закупок? Экономические и финансовые аспекты, как показали результаты проверки, не стали предметом озабоченности ни Министерства здравоохранения, ни местных органов власти", - констатировал глава ведомства.

Когда питание обеспечивают сами учреждения здравоохранения, закупки сырья и продуктов проводятся на конкурсной основе. Когда этим занимаются специализированные организации (например, "Витамин" и "Диета"), на них не распространяется законодательство о госзакупках. А ведь на эти цели выделяются бюджетные средства. "Почему не установить единый порядок госзакупок для организаторов питания в учреждениях здравоохранения?" - задал вопрос Леонид Анфимов. "Требует также пересмотра сложившаяся система ценообразования на продукты для учреждений здравоохранения. Сейчас цены в этой сфере не подпадают под государственное регулирование. Пользуясь законодательным пробелом, то же УП "Витамин", несмотря на локальный акт, устанавливающий применение надбавок, формировало цены на продукцию не от цены производителя, а от цены поставщика, которым зачастую выступал посредник. В результате только по двум наименованиям продукции учреждениями здравоохранения было излишне выплачено бюджетных средств на сумму почти 1 млн рублей", - добавил Анфимов.


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