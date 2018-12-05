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Китай объявил России инвестиционный бойкот

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  • 5.12.2018, 18:15
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Прямые иностранные инвестиции из КНР сокращаются четвертый квартал подряд.

Поворот российской экономической политики на Восток, анонсированный после аннексии Крыма и начала санкционной войны с Западом, зашел в тупик, пишет finanz.ru.

Несмотря на многочисленные призывы российского руководства, китайские компании отказываются инвестировать в реальный сектор экономики России и вслед за западным бизнесом выводят деньги.

За январь-июнь общий объем прямых иностранных инвестиций из Китая в РФ сократился на 24%, сообщил в ЦБ в среду.

По итогам полугодия китайские инвесторы забрали 1,005 млрд долларов, а общий объем их вложений упал до 3,184 млрд долларов.

Почти весь отток был связан с непосредственным сокращением присутствия в России: 92% суммы (921 млн долларов) бизнес вывел напрямую из капитала российских компаний.

В целом Китай активно наращивает инвестиции за рубеж: по данным Минкоммерции, за январь-июль китайские компании вложили 65 млрд долларов в 4 тысячи иностранных предприятий в 152 странах и регионах мира, что на 14% больше показателя за прошлый год.

Но России из этих средств не досталось ничего. По данным ЦБ, отток китайских инвестиций продолжается четвертый квартал подряд, а их текущий объем на треть меньше, чем был до присоединения Крыма (4,542 млрд долларов).

В общей структуре иностранных инвестиций в РФ на Китай приходится меньше 1%. А общая сумма вложений в 49 раз меньше, чем у Кипра (148 млрд долларов) и 6 раз меньше, чем у Германии (18 млрд долларов).

Крупные российско-китайские инвестиционные проекты, которые анонсировались с помпой, пока заканчивались ничем. Идея продать китайской CEFC долю в «Роснефти» сорвалась после ареста главы компании Йе Яньминя, обвиненного в экономических преступлениях.

Проект высокоскоростной железной дороги "Евразия" - из Пекина через Москву в Берлин - был признан нерентабельным.

Попытка Минфина России выйти на китайский рынок и начать занимать в юанях также остается подвешенной в воздухе больше четырех лет. Выпуск юаневых ОФЗ, который изначально планировали на 2016-й год, затем перенесли на 2017-й, до сих пор не получил окончательного согласования властями Китая, заявил в октябре замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.

Последняя попытка привлечь китайские деньги состоялась в июне, когда президент Владимир Путин посетил саммите Шанхайской организации сотрудничества в Циньдао. По его итогам было принято подготовить технико-экономическое обоснование торгового договора с КНР, который должен стать аналогом Транстихокеанского партнерства. Готовить ТЭО планируется 2,5 года, сроки реальных инвестиций не ясны.

Технико-экономическое обоснование - это лишь меморандум, указывает директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель: таких ни к чему не обязывающих документов чиновники ежегодно подписывают на ВЭФ на несколько триллионов рублей.

Китай готов инвестировать в российскую экономику только на определенных условиях и из-за санкций сможет теперь навязывать их Москве, говорит старший научный сотрудник Института Гайдара Юрий Зайцев.


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