Три цитаты о водовороте событий в Беларуси 6.12.2018, 8:32

2,589

ФОТО: SVABODA.ORG

Очередная абсурдная кампания властей дала повод для рефлексий.

В Барановичах журналистка узнавала, включили ли ее в базу тунеядцев, пишет «Солидарность». Оказалось это дело весьма непростым. Попутно у окошка службы «Одно окно» девушка услышала печальные слова пожилой женщины:

«Докатились. Белорусов, самую трудолюбивую нацию, тунеядцами называть»

Политолог Валерий Карбалевич в колонке на «Радыё Свабода» удивляется меньше:

– Власти обещали не повторять прежних ошибок, очень пристально подойти к подготовке списков «тунеядцев». Ряд категорий населения (например, те, кто живет с приусадебного хозяйства или сдает в аренду жилье) были оттуда исключены. В начале года официальные лица прогнозировали, что в такую базу попадет около 250 тысяч человек.

Но опять же, цитируя Виктора Черномырдина, получилось как всегда. По словам министра труда и социальной защиты Ирины Костевич, в базу данных трудоспособных граждан, «не занятых в экономике», включили около 500 тысяч человек! Больше, чем раньше!

Еще ранее до новой «антитунеядской» кампании писатель Виктор Мартинович отметил: