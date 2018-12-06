закрыть
6 декабря 2018, четверг, 11:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Три цитаты о водовороте событий в Беларуси

  • 6.12.2018, 8:32
  • 2,589
ФОТО: SVABODA.ORG

Очередная абсурдная кампания властей дала повод для рефлексий.

В Барановичах журналистка узнавала, включили ли ее в базу тунеядцев, пишет «Солидарность». Оказалось это дело весьма непростым. Попутно у окошка службы «Одно окно» девушка услышала печальные слова пожилой женщины:

«Докатились. Белорусов, самую трудолюбивую нацию, тунеядцами называть»

Политолог Валерий Карбалевич в колонке на «Радыё Свабода» удивляется меньше:

– Власти обещали не повторять прежних ошибок, очень пристально подойти к подготовке списков «тунеядцев». Ряд категорий населения (например, те, кто живет с приусадебного хозяйства или сдает в аренду жилье) были оттуда исключены. В начале года официальные лица прогнозировали, что в такую базу попадет около 250 тысяч человек.

Но опять же, цитируя Виктора Черномырдина, получилось как всегда. По словам министра труда и социальной защиты Ирины Костевич, в базу данных трудоспособных граждан, «не занятых в экономике», включили около 500 тысяч человек! Больше, чем раньше!

Еще ранее до новой «антитунеядской» кампании писатель Виктор Мартинович отметил:


популярное за неделю

Мнение

Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович
Белорусские чиновники сыплются на мелочах
Белорусские чиновники сыплются на мелочах Ирина Халип