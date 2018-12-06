Активист из Бреста: Министр Худык – недееспособное лицо 2 6.12.2018, 10:45

Брестчане продолжат борьбу против аккумуляторного завода.

Почти сто вопросов и более пяти часов разговора – четверо брестских активистов, которые представили протестующих против аккумуляторного завода, встретились с министром природы и охраны окружающей среды Андреем Худыком, сообщает «Белсат».

Рассказывает Александр Кабанов, блогер, «Народный репортер»:

«Встреча была в расширенном составе, то есть помимо нас было 26 человек. Было и трудно, и какие-то моральные моменты, и на крик переходили. На многие вещи внимания не обратили, на многие вопросы мы ответа не получили, кое-что, конечно, разобрали».

Аккумуляторный завод в свободной экономической зоне «Брест» строит предприятие «АйПауэр». На заводе, расположенном у нескольких деревень, в двух километрах от черты города, планируется наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Противники завода считают производство опасным и заявляют о нарушениях на строении.

Протесты против завода продолжаются с января. Местные власти много раз запрещали акции, а активистов, блогеров и журналистов наказывали арестами и штрафами. Но за это время активисты собрали около 40 тысяч подписей против вредного производства, встречались с руководством города и представителями фирмы-застройщика, разослали несколько сотен обращений в различные инстанции.

Блогер Александр Кабанов продолжает:

«Они возмущаются раз против фактов, открытых в работе предприятий в городах нашей страны, в Пинске, Белозёрске. Найденные факты государственного мониторинга загрязнения почвы. И под давлением этих фактов и организованная встреча ».

По словам Александра Кабанова, министр во время встречи неоднократно поблагодарил активистов за то, что они делают работу экологов, но упрекнул, что много информации в их запросам – необъективная. А согласно активиста, чиновники пользуются документацией и инструкциями еще советского времени.

Но не все протестующие считают путь переговоров с властями правильным.

«Худык недееспособное лицо, он не принимает решений. Ему дали команду вызывать людей, они знают, что Демьян Лепeсевич и Дмитрий Бекалюк что-то накопают. И они накопали, они профессиональные ребята. А теперь чиновники будут задавать вопросы и узнают, что они еще знают. А потом скорректируют так, что потом никаким судом ничего доказать будет нельзя», – поясняет Федор Петрусевич, общественный активист.

После того, как в середине декабря станут известны результаты второго государственного экологической экспертизы проекта, министр обещал вновь встретиться с протестующими. На заводе тем временем монтируют оборудование, и уже в январе планируется пробный запуск.