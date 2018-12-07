В Южно-Сахалинске запретили митинг против передачи Курил Японии 7.12.2018, 14:42

Люди выйдут на площадь без согласия администрации.

Администрация Южно-Сахалинска не согласовала митинг против передачи Курильских островов Японии, запланированный на 15 декабря сахалинским обкомом КПРФ, сообщает «Радио Свобода».

По словам организаторов, директор департамента внутренней политики администрации Дмитрий Хайбриев подписал отказ, потому что в тот же самый день на той же площади с утра до вечера будет идти мероприятие, посвященное международным играм "Дети Азии". Но по информации агентства, никакого мероприятия на площади Победы не планируется.

Обкому КПРФ не предложили альтернативной площадки для проведения митинга. Организаторы заявили, что отправят повторное письмо с требованием согласовать митинг или люди выйдут на площадь без согласия администрации.

Четыре острова Курильской гряды – Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи – вызывают территориальные разногласия между двумя странами с конца Второй мировой войны. Тогда Советский Союз аннексировал принадлежавшие Японии территории. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении военных действий, однако мирный договор так и не был подписан.

14 ноября после встречи лидеров России и Японии пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о договоренности вернуться к советско-японскому меморандуму 1956 года, по которому Москва соглашалась передать японской стороне два из четырех островов — Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора.

По данным The Mainichi, Абэ так же рассматривает возможность вернуться к положениям декларации 1956 года. До сих пор официальная позиция японских властей предполагала обратное решение – заключение мирного договора только после возвращения ей всех Южных Курильских островов.

Число россиян, готовых поддержать идею передачи Японии нескольких островов Курильской гряды ради заключения мирного договора с Японией, выросло за два года с семи до 17 процентов. Но 74 процента россиян выступают против передачи островов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".