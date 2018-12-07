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Нефть подорожала на 5% на фоне сообщений о новой сделке с ОПЕК

  • 7.12.2018, 17:27

Цена барреля Brent выросла более чем на $3.

Нефтяные котировки резко пошли вверх на фоне сообщений о том, что участники проходящего в Вене саммита представителей стран ОПЕК и не входящих в картель государств согласовали сокращение суточной нефтедобычи на 1,2 млн баррелей, пишет РБК .

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года на бирже ICE подскочила более чем на 5%. Примерно за полчаса стоимость барреля выросла более чем на $1,5, на пике его цена достигла отметки $63,3, что на 5,4% выше уровня закрытия торгов 6 декабря.

Схожую динамику показала и стоимость фьючерсов на нефть марки WTI. На пике цена барреля WTI достигла отметки $54,09 (+5,04%).


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