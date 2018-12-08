закрыть
8 декабря 2018, суббота, 19:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Диетолог сравнил алкоголь с лекарством

8
  • 8.12.2018, 17:42
  • 2,192

Употребление алкоголя можно сравнить с приемом фармацевтических лекарств.

Умеренное потребление алкоголя приносит пользу организму, злоупотребление спиртным - непоправимый ущерб. Об этом в своем блоге написал диетолог Ричард Хоффман, передает УНН.

Употребление алкоголя можно сравнить с приемом фармацевтических лекарств, пишет диетолог.

"Было бы странно выписывать рецепт на лекарства без предупреждения: каждый день вы должны принимать лишь пару таблеток – а не все залпом в пятницу вечером. Так любая польза превратится в ужасный вред. Такие же предостережения следует применять и к алкоголю", - говорит Хоффман.

Многие питательные вещества, от жиров до витаминов, полезны в определенном количестве, продолжил диетолог.

"Эти ограничения связаны со способностью тела перерабатывать вещества. Яд – это исключительно вопрос дозировки", - подчеркнул он.


популярное за неделю

Мнение

Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип
Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер