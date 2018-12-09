Белорус о покупках в Белостоке: Брали все – такое чувство, как последний раз 9 9.12.2018, 11:20

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Как белорусы готовятся к новым лимитам на покупки за границей.

Хочешь жить - умей вертеться. И если уровень жизни белорусов вызывает вопросы, то вертеться мы умеем мастерски, пишет abw.by.

Одним из способов получить что-то качеством получше, а ценой поменьше долгое время были и остаются поездки за покупками за границу. Польша, Украина, Россия, Литва и Латвия (последняя - в меньшей степени) - в каждую из соседних стран устремлялись толпы наших граждан в зависимости от экономической ситуации, территориальной близости и нужного товара. И некоторые стали настоящими "гуру закупов".

"Уже несколько лет я регулярно езжу в Польшу за покупками, - рассказал Владимир. - Выгода этих поездок для меня несомненна. Техника, одежда, обувь, товары для детей, бытовая химия, продукты - все дешевле. Телевизор, помню, мне обошелся на 340 долларов меньше, чем если бы я покупал здесь. Коляски и стульчики для кормления выгоднее были на 80-100 долларов. Да что говорить, если я, заядлый рыбак, катушку для спиннинга покупал в Белостоке за 50 долларов, а не за 110 здесь. Чай и кофе стабильно на 30 процентов там дешевле. Товары для спорта - та же история. Конечно, новичкам сразу сложно сориентироваться, куда ехать и что смотреть. Есть большой соблазн накупить всякой ненужной и кажущейся дешевой ерунды. После первых моих поездок жена вообще запретила мне отклоняться от составленного списка. Но теперь уже несколько лет у меня есть сложившийся маршрут, все работает как отлаженный механизм. Сперва я еду в точку самовывоза заказов интернет-магазина одежды для детей. Супруга заранее формирует заказ, в него входит абсолютно все для наших мальчиков, начиная от трусиков и носков и заканчивая верхней одеждой. Этого хватает как минимум на полгода и избавляет от мучительных походов по магазинам в Беларуси. Я просто расплачиваюсь и забираю покупки. Затем - в такую же точку самовывоза магазина бытовой химии…

Источник: abw.by

… После - в продуктовый магазин за бакалеей и на ночной рынок за кофе и чаем. Продуктов много не беру, чтобы уложиться в нормы по весу. Одежду, обувь и технику покупаю по мере необходимости. Практика показала, что ночной переезд, день хождения по магазинам и опять ночной переезд - это очень тяжело. Поэтому начали останавливаться на съемных квартирах. Приличное жилье может стоить около 40 долларов, но если едем компанией, то выгодно. В целом получалось так, что ездил я в Белосток каждые полгода и тратил там 800-1000 долларов. Но даже при такой кажущейся немалой сумме все равно получалось выгоднее, чем все то же самое покупать здесь".

То, что польское направление востребовано и цветет буйным цветом, говорит и количество предложений по шоп-турам, и даже специализированные сайты с рекомендациями по скидкам и сравнением стоимости товаров.

Источник: abw.by

Например, сайт polsha24.com рассказывает, какой может быть разница по ценам в Белостоке и Беларуси на товары для дома:

Источник: abw.by

А ведь сезон рождественских скидок еще не начался!

"Дальше - самые долгожданные в Польше рождественские распродажи. Пойдут они во всех торговых галереях Польши в канун 25 декабря. Цены на одежду, обувь, сумки, детские товары, мебель, технику для дома упадут на рекордные 50%, а иногда и 70%. По традиции в этом году участвовать в рождественских акциях в Польше будут такие бренды, как Bershka, ВutyRaj, Carry, CCC, Cropp, Diverse, Esprit, Guess, H&M, Mango, Mohito, New Look, Orsay, Zara, Top Secret и многие другие. К продавцам одежды обязательно присоединятся мебельные магазины, а также магазины ювелирных изделий, косметики и парфюмерии. Правда, рекомендуем планировать выгодный шопинг не на сами праздники, а в преддверии их, поскольку 25 и 26 декабря все магазины будут закрыты".

Источник: abw.by

Это экспресс-анализ ситуации только по белостокскому направлению. А ведь есть еще Одесса, Киев и Вильнюс с его святая святых IKEA…

Беспошлинный коридор в 1500 евро и 50 кг для таких туров вполне либерален.

В ныне действующей схеме недовольной стороной оставалось только государство. Под предлогом того, что нормы беспошлинного ввоза распространяются только на товары для личного пользования, а некоторые ушлые граждане импортировали их для последующей перепродажи, правила игры начали менять. Сперва утвердили списки товаров длительного пользования, которые подлежат декларированию и которые нельзя ввозить чаще определенного периода. А потом ограничили вес и стоимость ввозимых товаров, если частота въезда в страну оказывалась больше, чем раз в три месяца.

Но народная тропа за границу из-за таких мер зарастать не собиралась.

"Знаю людей, которые просто помешаны на таких шоп-турах, - отмечает Владимир. - Они знают, где, что и когда можно купить с максимальной выгодой. Чуть ли не день в день каждые три месяца они ездят за покупками, ради дополнительных 50 килограммов берут с собой грудных детей и стоят с ними в многочасовых очередях на границе".

Теперь мы накануне новых изменений: с 1 января 2019 года жители стран ЕАЭС, путешествующие наземным транспортом, смогут привозить товаров на 500 евро и по весу до 25 кг.

По мнению властей, на обычных гражданах такие нововведения никак не скажутся. Председатель ГТК Юрий Сенько обратил внимание, что белорусы из числа обычных туристов при беспошлинном ввозе не достигают "потолка" установленных лимитов, пишет БелТА.

Ограничения направлены на тех, кто закупается за границей в коммерческих целях. "Люди, которые для личного пользования ввозят небольшое количество вещей, - здесь никаких вопросов не было и не будет", - подчеркнул Юрий Сенько.

Тем не менее немалое число белорусов - и те, кто покупает товары для себя, и те, кто их перепродает, и те, кто только собирался опробовать этот вид закупок - в последние недели ввязалось в кампанию "Успеть до 1 января".

Источник: abw.by

Так, днем в пятницу на самых популярных белорусско-польских переходах на выезд из страны стояли сотни легковых машин. Можно предположить, что на переход границы при таком потоке потребуется не меньше 6 часов.

"В прошлую пятницу я ездила на автобусе в Белосток, - говорит Елена. - Людей было очень много, особенно в аптеках, магазинах техники. Хотя и сезон скидок еще не начался. Люди старались купить вещи, которые по массе превышают 25 килограммов и по стоимости 500 евро - те же телевизоры, телефоны… Но по большому счету гребли все. Такое чувство, как последний раз. Когда возвращались, то на границу под шлагбаум мы заехали в 18 часов, а выехали в 2 часа ночи".

"Я думал съездить как раз сейчас, перед снижением норм, - заключает Владимир. - Но если честно, стоять столько в очереди нет никакого желания. Ну а после 1 января эти поездки, конечно, теряют всякий смысл".

Источник: abw.by

А что думают об изменении порядка ввоза товаров не только бывалые ездоки, но и все белорусы? На прошлой неделе мы спросили: "Как вы отреагировали на изменение норм ввоза товаров для личного пользования с 1 января?"

59% наших респондентов выбрали вариант "Какая заграница, вы о чем?".

В противовес им - только 6% намеревающихся успеть все купить и ввезти до 1 января и 9% уверенных, что и в новые нормы нормально впишутся.

Еще 26% участников опроса хотели бы съездить в последние недели действия старых норм, но отказались от этой идеи по разным причинам: у 17% нет свободных денег на такие поездки, у 5% - нет времени, а 4% пугает ажиотаж на границе.