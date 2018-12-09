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Мать Дмитрия Завадского: Лестница – основное препятствие

  • 9.12.2018, 14:46
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Ольга Завадская
Фото: svaboda.org

Чиновники от архитектуры не думают о потребностях людей.

Инвалиды, а также старые и больные люди в Беларуси нередко вынуждены постоянно пребывать дома из-за сложности самостоятельно из него выйти. Испытание безбарьерной среды почувствовала на себе Ольга Завадская, мать пропавшего без вести 18 лет назад телеоператора Дмитрия Завадского. Из-за тяжелой онкологической болезни выход из квартиры для женщины становится тяжелой задачей, сообщает belsat.eu.

Небольшая лестница от лифта и на крыльце четыре ступени – для здорового человека в порядке вещей. А для Ольги Завадской, которая несколько лет борется с онкологическим заболеванием, это тяжелое испытание.

Ольга Завадская живет в рядовом панельном доме. Чтобы посетить городской онкологический диспансер, женщине приходится выходить из квартиры в 7 утра. Каждая ступень стоит неимоверных усилий.

«Минут 40 надо, пока я оденусь, «причепурюсь», ну и лестница… основное препятствие. Люди по-разному относятся к трагедии людей, которые прикованы к коляске. Архитектура должна предусматривать пандусы во время каждого жилищного строительства. Ведь, как ни крути, а приходится пользоваться приспособлениями, чтобы облегчить себе транспортировку в центры онкологические», – говорит Ольга Завадская.

Очевидно, что пандусом, который коммунальщики по-быстрому сделали на крыльце, могут рискнуть воспользоваться разве что любители экстремального спорта.

«У меня здесь инвалиды есть, которые с палочками ходят. Нужно, чтобы был пандус, чтобы отремонтировали ступени, чтобы не торчала там проволока и арматура. Цепляются люди, падают… Сколько я руководству говорила, а ничего – нуль внимания», – рассказывает Елена Чукисова, уборщица от ЖЭС № 112.

Руководство проблему знает: в подъезде необходим электроподъемник. Сейчас Ольга Завадская инвалид и может перемещаться только с помощью родственников. Главная надежда в жизни – сын Дмитрий, который без следа исчез в 2000 году. Эту трагедию зачастую связывают с целым рядом других исчезновений оппонентов действующего главы страны.

Раиса Михайловская, директор Белорусского документационного центра:

«Я очень надеюсь, что наше социальное государство найдет наконец какой-то умный и, главное, оперативный метод и эффективный метод с безбарьерной средой для Ольги Завадской».

Ольга Завадская не может ждать милости от чиновников бесконечно. Кто в такой ситуации протянет руку помощи?


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