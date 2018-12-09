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Предновогодние поездки из Бреста в Польшу под угрозой срыва

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  • 9.12.2018, 15:37
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Фото: ya2018.com

Турфирмы не могут оформить визы.

С проблемой столкнулись туристические компании областного центра: оформить визы в соседнюю страну невозможно вот уже несколько недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ, передает brestcity.com.

Все попытки безуспешны. Хотя туры давно раскуплены, забронированы гостиницы и заказаны экскурсии. До новогодней поездки всего три недели. Осталось только зарегистрироваться на подачу документов для визы, что в этой турфирме тщетно пытаются сделать уже несколько недель. Выезды на каникулы в Краков, Варшаву и Закопане оказались под угрозой срыва.

Александра Пашедо, заместитель директора туристической фирмы: В основном это детские группы. Сейчас у нас возможности открыть визы для них пока нет. Нет физической возможности зарегистрировать их на сайте визового центра.

С подобной проблемой столкнулись почти все турфирмы Бреста, работающие в польском направлении. Не впервые: в декабре ажиотаж вокруг виз традиционно велик. Однако раньше в Генеральном консульстве Польши туристическим компаниям в сезон новогодних туров делали поблажки.

Светлана Майсюк-Дранько, директор туристической фирмы: В 95 % случаев польское консульство шло нам навстречу. Таких глобальных проблем, как в этом году, не возникало. Учитывая то, что поток туристов упал, групп стало намного меньше, нам вообще такая ситуация непонятна. Однако этой зимой порядок регистрации озвучивают строго. И места туристическим компаниям в цепочке подачи документов не нашлось.

Ядвига Жак, руководитель визового отдела Генерального консульства Республики Польши в Бресте: Туристические фирмы не могут регистрировать на подачу документов. Мы понимаем, что въезд группы детей – это достаточно сложный процесс, поэтому консульство идет навстречу. Если есть проблема регистрации индивидуальной, школа или родители могу обратиться с просьбой о подаче без предварительной электронной регистрации.

Как выяснилось, заниматься рутинной работой оформления «шенгена» многие учителя в школе не готовы. Такая же позиция и у большинства родителей.

Евгений Лещев, житель Бреста: Те же преподаватели учат наших детей. И что, у них есть какое-то такое свободное время, чтобы ходить, заниматься этими документами? Во-вторых, я не квалифицированный работник, есть много нюансов, которых я не знаю. Там мне говорят, что у вас это и это не правильно – и ходить, бегать. Я считаю, каждый должен заниматься своим делом.

Таким образом, в подвешенном состоянии остаются несколько десятков групп школьников, мечтающих на каникулах отправиться в путешествие за границу. В случае отмены брони на экскурсии и гостиницы потери могут понести и турфирмы. И все же обе стороны надеются, что решение этого вопроса найдется в самое ближайшее время.


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