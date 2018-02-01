Очки дополненной реальности помогли ученым увидеть человека «насквозь» 1.02.2018, 10:14

Прибор сконструировали британские медики.

Британские медики создали приложение для очков дополненной реальности Microsoft Hololens, позволяющее хирургам видеть внутренние кровеносные сосуды или кости пациента во время операции.

Они протестировали его во время пяти реальных операций и планируют автоматизировать процесс создания моделей из КТ-снимков пациентов, сообщается в журнале European Radiology Experimental.

Поскольку зачастую хирургические операции проводятся на внутренних органах, перед началом операции врачи планируют ее, основываясь на рентгеновских снимках, томографии и других источниках данных. Некоторые инженеры разрабатывают системы дополненной реальности для отображения этих данных во время операции, но зачастую они могут либо просто показывать «подвешенные» в воздухе снимки, либо показывают модели органов, спроецированные на отдельные дисплеи.

Исследователи под руководством Димитри Амирас (Dimitri Amiras) из Имперского колледжа Лондона разработали и протестировали систему, которая выводит модели внутренних органов прямо на тело пациентов. Для этого они написали специальное программное обеспечение для очков дополненной реальности Microsoft Hololens. Помимо этого они использовали несколько существующих программ для сегментации КТ-снимков пациентов по типам объектов: кожа, мышцы, кости и кровеносные сосуды. На основе этих данных строится 3D-модель и загружается для отображения в очках. Стоит отметить, что пока исследователи не смогли автоматизировать этот процесс и его нужно проводить квалифицированному специалисту.

Philip Pratt et al. / European Radiology Experimental, 2018

Исследователи протестировали работу системы на пяти пациентах в различными повреждениями ног. Перед операциями конечности снимали на КТ-томографе и создавали на их основе модели. Во время операции хирург с очками мог видеть «внутри» ноги пациента кости, мышцы и сосуды. К примеру, с этими данными хирург мог видеть, где расположены прободающие артерии пациента, которые необходимо соединить.

Philip Pratt et al. / European Radiology Experimental, 2018

Исследователи отмечают, что такой метод гораздо удобнее, чем использовать снятые заранее КТ-снимки или данные с ультразвукового аппарата, но для повсеместного использования такой системы им необходимо автоматизировать процесс создания модели из исходных данных.

Недавно канадские инженеры продемонстрировали другую систему дополненной реальности для медицины. Она проецирует на тело пациента модели его внутренних органов, полученные из МРТ- или КТ-сканирования. Правда, создатели позиционируют ее не непосредственно для операций а для подготовки к ним или обучения молодых специалистов.