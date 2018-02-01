В Чехии сняли с продаж атласы с «российским Крымом» 1.02.2018, 16:38

Школьные атласы запретили после жалоб со стороны Украины и Грузии.

Министерство образования Чехии отозвало разрешение на использование в школах атласов, в которых Крым был обозначен как "спорная" территория. Об этом в ночь на 1 февраля написал в социальных сетях посол Украины в Праге Евгений Перебийнис, сообщает «Немецкая волна».

По его словам, такое решение чешские власти приняли после обращения посольства Украины. Ранее Перебийнис сообщал, что еще в ноябре прошлого года внимание чешского министерства образования и компании - производителя атласа было обращено на "неправильное указание Автономной Республики Крым (цветом страны-агрессора)".

Как сообщает Минобразования Чехии, в конце 2017 года посольства Украины и Грузии подвергли сомнению правильность изображения своих территорий на картах школьных атласов мира. Поэтому ведомство изучило ситуацию и отменило разрешение на использование атласов. "В настоящее время министерство образования, молодежи и спорта взаимодействует с издателями, чтобы как можно скорее решить эту проблему", - указывается в сообщении Минобразования.