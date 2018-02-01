Геннадий Федынич: Мы должны дать отпор властному беспределу 4 1.02.2018, 21:15

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Геннадий Федынич

Еще не каждый догадался, что декрет декрет №1 коснется его лично.

Лидер независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич прокомментировал «БелГазете» принятие обновленного «тунеядского» декрета.

- Декрет о «тунеядстве» юридически и формально не отменен. Но появляется декрет N1, который отменяет уплату «налога на тунеядство» и вводит новую повинность для граждан, не занятых в экономике. Что это означает?

- Это «достижение» можно записать на администрацию Лукашенко. А если честно и открыто, в новейшей истории Беларуси не было случая, чтобы декрет либо указ правителя был отменен. Декрет о «тунеядстве» не отменен, имеет право на существование, но вместо него якобы для снятия социального напряжения издан декрет N1. С юридической точки зрения оба декрета (все декреты и указы носят временный характер) имеют законную силу.

- Способен ли новый декрет смягчить социальную напряженность в обществе, порожденную декретом о «тунеядстве»?

- Смягчение происходит только в том плане, что государство отказалось от взимания сбора на «тунеядство».

- Минналогов и сборов уже объявило о начале возврата собранных денег, которые должны быть возвращены гражданам в течение месяца после подачи заявления.

- Возвращение денег гражданам - единственное, что отличает декрет N1 от декрета о «тунеядстве». Согласно декрету N3, все домохозяйки являлись «тунеядками». Как новый декрет изменил статус женщин, которые воспитывают одного, двух, трех детей, а семью содержит муж? Сегодня женщины остаются «тунеядками». Безработные военнослужащие по декрету N3 тоже являются «тунеядцами». Поскольку новый декрет издан взамен декрета о «тунеядцах», в нем должно быть четко прописано: какие положения декрета N3 утратили свою силу. Но в новом декрете указано лишь, что сбор не будет взиматься, а созданные местными органами власти комиссии будут содействовать трудоустройству. Однако словами людей не обманешь.

- Могут ли сегодня органы занятости (в нашем случае - комиссии, созданные местными органами власти) помочь с трудоустройством с достойной оплатой труда?

- Если бы могли, то давно уже предоставили, и не понадобились бы декреты. Сегодня в регионах нет достойной работы - хотя бы на BYN500-600 (эта сумма, по крайней мере, не унижает достоинство работающего человека), во многих регионах люди не получают зарплату даже в объеме минимального потребительского бюджета. О чем мы вообще говорим?

- При реализации декрета о «тунеядстве» затраты только на рассылку «писем счастья» составили без малого $700 тыс. Никто не говорит, в какую сумму вылилась вся кампания борьбы с «тунеядством». Не получится ли в итоге, что и в первом случае выбросили деньги на ветер, и во втором случае деньги из госбюджета пойдут коту под хвост?

- Вторая часть кампании отдана на откуп регионам, но, думаю, алгоритм действий останется прежним: гражданам полетят «письма счастья» с единственной целью - установить местонахождение человека. Потому как база данных, которую надеется сформировать правительство, может меняться каждый день: сегодня человек на заработках в России, Польше, Чехии, завтра вернулся. Но на выяснение положения каждой семьи, каждого гражданина пойдут деньги из госбюджета. Я считаю, что за неэффективное использование народных средств должны понести наказание чиновники, которые писали декрет N1, и тот деятель, который подписал декрет.

- Перечень граждан, которые попадут под действие декрета N1, еще предстоит сформировать правительству; сомнительно, что он окажется уже, чем в декрете о «тунеядстве»…

- Декрет N1 повлечет негативные последствия для очень многих граждан. Просто еще не каждый догадывается, что декрет может коснуться его лично. Мы ждем начала апреля, когда появится перечень категорий граждан, на которых возложат 100-процентную оплату госуслуг (медицинских, ЖКУ). Мне очень жаль правительство, которое само не может разобраться в жилищно-коммунальном бардаке, не может объяснить свою ценовую политику, но при этом хочет ввести 100-процентную оплату.

Пример. Семья живет в Минске, двое детей, муж работает в России по 15-20 дней вахтовым методом, привозит в страну деньги. Семья платит за коммунальные услуги, а муж - нет: он работает в России. Думала ли власть о таких семьях?

Сегодня власть стремится установить тотальный контроль за занятостью населения, а не обеспечить граждан достойной работой с достойной зарплатой, власть не интересует уровень жизни людей.

- Похоже, массового социального недовольства не избежать. Как гражданам защищаться?

- Ничего нового не придумаю: алгоритм действий остается таким же, как и при реализации декрета N3. «Счастливцы», объединяйтесь: не только профсоюз РЭП, но и другие организации готовы оказывать юридические консультации. Мы должны дать отпор властному беспределу, особенно на местах. Высшая власть (министерства, ведомства, правительство, президент) самоустранилась, отдала на откуп местным властям реализацию декрета N1. А потом скажут: на местах неправильно поняли. Все всё прекрасно поняли. Любой декрет и указ, который ставит граждан в положение просителя, раба, должен быть отменен.