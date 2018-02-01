Школьник из Ивацевичей рисует мультики на сотни тысяч просмотров на YouTube 1.02.2018, 21:54

Сейчас на канале школьника в шесть раз больше подписчиков, чем жителей в его родных Ивацевичах.

Артем — 16-летний школьник из Ивацевичей. Он любит географию, историю, мемасики, а еще не просит у мамы с папой деньги на булочку в школьной столовке. Три года назад Артем создал канал на YouTube, в котором публикует свои сатирические мультики. Он сам пишет для них сценарии, монтирует, озвучивает, продвигает в соцсетях, стримит, решает вопросы «с партнеркой». Сейчас на его канале 126 тысяч подписчиков, это в шесть раз больше, чем жителей в его родных Ивацевичах, а прибыли от рекламы хватило бы на то, чтобы купить в буфете булочки всему классу. Но, во-первых, не все любят булочки, а во-вторых, Артем копит на хороший ноутбук, пишет tut.by.

Любителям сурового индастриала в Ивацевичи лучше приезжать теплой, «тающей» зимой, когда уныло-серые фасады городских промышленных предприятий не прикрыты пышными кустами, кроны деревьев не маскируют выглядывающие из-за бетонных заборов козловые краны и коптящие трубы заводов, которые маячат на горизонте Всевидящим оком Саурона.

С Артемом мы встречаемся в Ледовом дворце на окраине райцентра. Спорткомплекс находится на возвышенности и открывает отличный вид на гаражно-многоэтажно-частную застройку. Парень просит его не фотографировать, чтобы «сохранить анонимность».

— Зачем тебе анонимность?

— Просто не надо мне, чтобы об этом много знали. Мне так удобнее, комфортнее.

— Это просто скромность или опасаешься чего?

— Скромность.

Как признается парень, из 126 тысяч поклонников его творчества меньше 10% из Беларуси. В Ивацевичах о его увлечении знают только друзья и близкие.

— Пусть это так и остается, — объяснил Артем.

«Учился анимации по видеороликам в интернете»

Анимацией Артем увлекся три года назад, когда подсел на интернет-мемы, главными героями которых были шарики с флагами стран — кантриболы. Мемы, высмеивающие национальные стереотипы, быстро завоевали популярность в массах. По ним начали рисовать комиксы и мультфильмы. Артем, который с детства интересовался историей и географией, решил, что в таком формате мог бы объединить все свои увлечения.

— Я научился читать рано. Пошел в садик, читал книжки, сказки, потом перешел на историю. Мне подарили историческую энциклопедию. Сначала увлекался Древним Египтом, а когда в школе начали проходить историю Беларуси, то подумал: «Интересненько». Раньше не интересовался. Давали в первом классе книжку: «Мая краiна Беларусь». Я полистал: «Ясно, понятно». А в 7−8 классе увлекся. Как-то в интернете заметил комиксы про кантриболы. Читал, мне нравилось. Потом попробовал сам рисовать комиксы, гифки, а в 2015 году начал мультики делать. Учился анимации по видеороликам в интернете. Первые были не очень. Я их загрузил на YouTube, но сейчас закрыл к ним доступ.

Мультики Артема — это трехминутные сатирические зарисовки, высмеивающие какие-то исторические события, либо нынешнюю политическую или экономическую ситуацию. Есть эпизоды со скетчами, посвященными запуску ракеты Северной Кореей, поискам нефти в Беларуси, мигрантскому кризису в Европе, швейцарскому нейтралитету во время Второй мировой войны, белорусскому безвизу. Вдохновение для новых сценариев школьник черпает на новостных каналах в YouTube.

Сейчас на канале Артема 48 роликов, которые собрали в общей сложности 23,7 миллиона просмотров. В среднем один мультик собирает от 200 до 300 тысяч просмотров. При этом пять роликов стали «миллионниками». Один из них — 23-минутный эпизод, рассказывающий историю Беларуси от доисторического периода до наших дней. Мультик можно было бы крутить на уроках в школе. Но с таким предложением пока к Артему никто не обращался. Все-таки там есть немного про «плошчу», деноминацию и акции нетунеядцев — важные вехи в истории современной Беларуси. Зато преподавателей в российских школах это не смущает.

«У нас на уроке истории твоя анимация была и учитель сказал: «Эту анимацию, наверное, делали 2 года и профессиональные люди!», — оставил комментарий под видео пользователь из России под ником Владос.

«Эх… бедная Беларусь! Стока чего пережила… Я сам белорус, и хорошо то, что не родился в то время (Видео крутое, с меня лайк)», — написал пользователь Cat of Duty M3W, чем дал повод для обсуждения былого могущества страны, которое быстро скатилось к «шляхта виновата».

Артем признается, что над 23-минутной анимацией истории Беларуси он работал полгода. Практически каждый день после уроков и домашнего задания перечитывал энциклопедии, «лопатил» интернет-ресурсы, чтобы написать сценарий, а затем работал над прорисовкой и монтажом, которые и забрали львиную часть времени. За это же время он смог бы сделать примерно 12 короткометражек и собрать даже больше просмотров и денег от рекламы, но этот проект он делал для души, поэтому о потраченном времени не жалеет.

— Мне хотелось, чтобы люди знали, что такая Беларусь есть. Да и просто приятно знать, что некоторые открыли для себя в нем что-то новое о нашей стране, чего раньше не знали. Бывает, конечно, литовцы бесятся в комментариях из-за ВКЛ, но большинство отзывов положительные.

«Мама, я денег заработал»

Как признается автор канала, в среднем на создание одного трехминутного ролика у него уходит две недели. Сценарий и монтаж отнимают несколько часов, самая трудоемкая часть — прорисовка анимации. Мультики в свободное от школы и уроков время. Все делает сам без помощников. Помимо этого раз в день обновляет группу своего проекта во Вконтакте, на которую подписано больше 10 тысяч пользователей, и регулярно отвечает на комментарии подписчиков.

В конце 2016 года просмотры канала начали расти и Артем подключил партнерскую программу, которая позволяет зарабатывать на рекламе в роликах.

— Первый раз я заработал 15 центов. Помню пришел к маме, говорю: «Мама, я денег заработал». Она: «Сколько». Я говорю: «15 центов». Она посмеялась, сказала: «Давай я лучше тебе эти деньги так дам, чем ты будешь глаза за компьютером портить».

Артем не бросил любимое дело. Число подписчиков росло, за ним пошли вверх просмотры и доходы от рекламы.

— «Папиццот» можно заработать на канале со 126 тысячами подписчиков?

— Нет. У меня в последнее время поступления выросли. Сейчас получаю в среднем где-то около 200 долларов.

— Маме деньги отдаешь?

— Раньше давал. Я ж не жадина.

— А сейчас?

— Сейчас коплю на ноутбук с хорошей производительностью.

Помимо работы над анимацией, Артем проводит раз в неделю двухчасовые стримы на YouTube — живые включения, во время которых он работает над очередным проектом и параллельно отвечает на вопросы подписчиков. Во время трансляции зрители могут перечислять автору деньги за его труд. Как признается школьник, за одно включение удается собрать около 30 рублей.

«Это все-таки хобби»

В этом году Артем заканчивает школу. В планах парня — поступить на истфак и стать археологом, но это пока не точно.

— Сколько будешь мультиками заниматься?

— Пока не надоест. Сейчас будут реже выходить — учеба.

— Не боишься, что подписчики уйдут?

— Ну учиться же надо…

— А не будешь жалеть, если отучишься, получишь диплом, устроишься на работу, а получать будешь меньше, чем если бы не учился и продолжал развивать свой канал?

— Нет. Буду учиться. Может, на какие-нибудь интересные исторические события натолкнусь и захочется их нарисовать. Мультики — это все-таки хобби.