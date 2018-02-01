Польский телеканал TVN 24: Россия использует блокировку «Хартии-97» в своих целях 1.02.2018, 21:23

1,524

Один из ведущих польских телеканалов сделал сюжет о ситуации в Беларуси.

Белорусские власти заблокировали доступ к крупнейшему независимому новостному порталу Charter97.org. Предлогом стала публикация «информации, которая может нанести ущерб интересам государства». Это крупнейший и самый популярный независимый портал, который работает для Беларуси на протяжении 20 лет. Суммарное число месячных просмотров - более 50 миллионов, сообщает польский телеканал TVN 24 (перевод - Сharter97.org).

Первая информация о блокировке портала появилась 24 января. На следующий день Министерство информации Беларуси сообщило, что причиной блокировки стала публикация контента, запрещенного законом, а затем уточнило, что речь идет о «информации, которая может нанести ущерб интересам государства.

- Мы не получили никаких официальных извещений от министерства информации или других министерств, тем более не было никаких судебных решений о блокировании нашего портала. Эта блокировка совершенно незаконна, - заявила в интервью tvn24.pl главный редактор портала «Хартия-97» Наталья Радина.

Страх перед «тунеядцами»

Наталья Радина считает, что блокировка портала Сharter97.org произошла из-за того, что Лукашенко испугался популярноcти портала и социальных протестов:

- Экономическая ситуация в Беларуси крайне тяжелая. Люди очень недовольны режимом Лукашенко. На следующий день после блокировки сайта Сharter97.org белорусский диктатор принял скандальный закон о «тунеядцах», который в прошлом году вызвал массовые протесты в Беларуси, - объясняет глава «Хартии-97».

Согласно декрету, лица, которые формально проработали менее 183 дней в году, были обязаны выплачивать специальный налог. Среди людей этот декрет получил название налог на «тунеядство».

По данным «Радыё Свабода», 27 февраля 2017 года против этого налога в Витебске протестовало почти 2000 человек, более 1000 человек в Бобруйске и несколько сотен в Бресте, Барановичах и Молодечно и других городах.

Во время этих демонстраций появились лозунги, которые призывали к отставке Лукашенко. Декрет о «тунеядцах» был заморожен на год. 26 января 2018 года Лукашенко изменил правила - люди, которые ранее считались плательщиками этого налога, были освобождены от него.

Однако новая редакция декрета предусматривает, что «тунеядцы» будут обязаны в полной мере компенсировать затраты на услуги ЖКХ, образование, транспорт и здравоохранение.

Беларусь под российским протекторатом

Немедленно разблокировать доступ к сайту Сharter97.orgпотребовал Харлем Дезир, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также «Репортеры без границ». Представитель «Репортеров» Йохан Бир призвал вмешаться в этот вопрос еврокомиссара Йоханнеса Хана, который с визитом посетил Минск.

«Европейский союз должен разъяснить Минску, что разблокирование веб-сайта Charter97.org и уважение свободы средств массовой информации являются неоспоримыми условиями для сближения с Брюсселем», - цитирует «Хартия-97» слова представителя «Репортеров без границ».

- Диктатура в Беларуси, которая находится под прямым протекторатом России - это прямая опасность для западных стран, в том числе и для Польши, - говорит Наталья Радина. По мнению главного редактора Сharter97.org, именно Россия использует блокировку независимых СМИ в Беларуси.

- Белорусы главным образом смотрят российское телевидение, читают российскую прессу, а российские порталы занимают доминирующее положение в белорусском Интернете, - добавила Наталья Радина.

20-летняя борьба за свободу слова

Сайт Сharter97.org был основан в 1998 году известным журналистом Олегом Бебениным, который был убит в 2010 году. Сайт берет cвое название от инициативы «Хартия-97», которая была создана для защиты прав человека и объединения политических сил, противостоящих режиму Александра Лукашенко.

На волне арестов оппозиции после президентских выборов в декабре 2010 года белорусские спецслужбы разгромили редакцию в Минске.

Журналисты портала были арестованы, а главному редактору Сharter97.org грозили 15 лет тюрьмы. Благодаря помощи сочувствующих людей, Наталье Радиной удалось уехать в Литву. В течение пяти последних лет она руководит редакцией в Варшаве.

Благодаря работе 20 журналистов и технических специалистов, суммарное число месячных просмотров cайта Сharter97.org - 50 миллионов просмотров. Каждый месяц сайт посещает около 2,5 миллионов уникальных пользователей.

Видео – здесь