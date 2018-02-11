Олимпиада-2018: Долидович сошел с дистанции во время скиатлона

Олимпиада-2018: Долидович сошел с дистанции во время скиатлона16
- 11.02.2018, 10:31
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Спортсмен не добрался до отметки в 4,63 километра.
Белорусский лыжник Сергей Долидович сошел с дистанции во время скиатлона на Олимпиаде-2018, сообщает tribuna.com.
Спортсмен не добрался до отметки в 4,63 километра. Вся дистанция составляет 15+15 километров.
Добавим, что на первой минуте гонки норвежец Симен Хегстад Крюгер упал в середине пелотона и образовался завал.
Напомним, для 44-летнего Долидовича Пхенчхан-2018 – седьмая Олимпиада.