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Олимпиада-2018: Долидович сошел с дистанции во время скиатлона

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  • 11.02.2018, 10:31
  • 3,088
Сергей Долидович

Спортсмен не добрался до отметки в 4,63 километра.

Белорусский лыжник Сергей Долидович сошел с дистанции во время скиатлона на Олимпиаде-2018, сообщает tribuna.com.

Спортсмен не добрался до отметки в 4,63 километра. Вся дистанция составляет 15+15 километров.

Добавим, что на первой минуте гонки норвежец Симен Хегстад Крюгер упал в середине пелотона и образовался завал.

Напомним, для 44-летнего Долидовича Пхенчхан-2018 – седьмая Олимпиада.


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