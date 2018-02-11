Китай: потрясающие виды гор, закованных в ледяной панцирь 11.02.2018, 14:13

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Район Хуаншань входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Это одно из самых популярных туристических мест Китая. Если вы посетите Национальный парк Хуаншань посреди зимы, вам откроется невероятное зрелище - скалы, закованные в лед, пишет bbc.com.

Пронзая облака

Национальный парк Хуаншань ("Желтые горы"), что в провинции Аньхой в восточной части Китая, знаменит своими гранитными скалами, пиками, многие из которых превышают в высоту 1000 метров и буквально протыкают низкие облака, часто накрывающие этот регион.

Зажатые между отвесных гранитных стен, живут своей заповедной жизнью водопады, пещеры и горячие источники.

Зимняя сказка

В летние месяцы горные тропы здесь заполнены туристами. Но если вы приедете посреди зимы, когда температура ниже нуля, этот природный парк откроется перед вами во всей своей поразительной красоте, которую не увидишь летом.

Природный феномен

В зимние месяцы капли воды, содержащейся в тумане, кристаллизуются и замерзают на скалах, покрывая их твердым ледяным налетом.

Этот природный феномен обычно случается, когда температура воздуха - от -2 до -10 градусов по Цельсию.

Когда все необходимые условия соблюдены, горы стоят покрытые сверкающей белой коркой льда.

Район влажный и туманный

Хуаншань, который с 1990 года входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, - очень влажный район. Летом здесь ежемесячно выпадает более 300 мм осадков.

Зимой после снежной бури густой туман может сохраняться в течение нескольких дней, создавая таким образом условия для образования ледяного панциря на скалах.

В ледяной броне

Изморозь, покрывающая деревья и гранитные пики, с течением времени нарастает на них толстым слоем.

Пронизывающий ветер гонит туман прочь, оставляя ветви и стволы деревьев в ледяной броне.

Сосна на скале

Возможно, подобное обледенение не столь уникально для горных районов, но скрюченные и торчащие на отвесных склонах сосны можно увидеть только здесь, в Восточном Китае.

Хуаншаньская сосна растет на крутых, скалистых поверхностях. Ее искривленный ствол добавляет выразительности и без того драматичному пейзажу, вдохновлявшему на протяжении веков китайских художников и поэтов.

Предполагают, что именно здесь черпали вдохновение авторы голливудского фильма "Аватар".

В краю небесных гор

Китайский поэт VIII века Ли Бо (Ли Бай) в стихотворении "Рассвет в Хуаншане" писал: "Восхода лучи осветили верхушки деревьев - здесь, в краю небесных гор. Поднимите головы, китайцы!"

От пейзажа, который описывает Ли Бо, и ныне, как сотни лет назад, захватывает дух - особенно когда горы и деревья покрыты льдом.