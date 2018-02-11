В сети появилась запись о ликвидации американцами российских наемников в Сирии 1 11.02.2018, 15:03

10,918

По словам свидетелей, у бойцов ЧВК Вагнера не было шанса выжить.

В сети была опубликована аудиозапись возможных свидетелей расстрела бойцов российской частной военной компании "Вагнер" в Сирии нанесенными США ударами. Эта запись была опубликована на странице Necro Mancer в Twitter, сообщает segodnya.ua (осторожно, ненормативная лексика).

"Три свидетельства о гибели колонны. Достоверность источников оценить не могу", – говорится в подписи к записи.

"Там 177 убитых – это только 5-я рота. "Двойку" практически не зацепило, "пятерку" всю уничтожили. Их раскатали авиацией, "вертушками", артиллерией, там курды на них с американцами поперли. У пацанов просто не было шансов", – говорится в аудиосообщении.

Также предполагаемый свидетель отметил, что из техники уцелел один танк и одна БРДМ, вся остальная техника была уничтожена практически сразу.

Напомним, председатель СБУ Василий Грицак ранее заявил об участии наемников ЧВК "Вагнер" в вооруженных конфликтах на Донбассе и Сирии. По его словам, СБУ установила 1 тыс. 587 человек – членов ЧВК, а всего их около 5 тыс. человек.

Тренировочная база этой ЧВК расположена в Краснодарском крае РФ. По словам главы СБУ, "этот проект российских спецслужб позволяет кремлевским политикам уверенно говорить на публику и международному сообществу фразы "их (российских военных) там нет" или "мы их туда не посылали".