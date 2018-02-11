Авиаэксперт: Убитых и раненых россиян в Сирии несколько сотен 11.02.2018, 19:33

14,664

Заявления российской пропаганды о превосходстве РФ в Сирии не выдержали первой же проверки в реальном бою.

Пресса в РФ молчит о разгроме в Сирии армией США наемников российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", потому что это полностью развенчивает миф о военном превосходстве России, считает российский авиаэксперт Вадим Лукашевич.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Наши официальные СМИ любят рассказывать патриотическую чушь о том, как "команда американского эсминца наложила в подгузники от одного вида пролетевшего рядом Су-24" или как "американский патрульный "Орион" испугался нашего Су-25", как "летчик американского истребителя в панике сбежал от нашего Су-27" и т.д. Но в реальности все наоборот", – рассказал авиаэксперт.

Лукашевич отметил, что американцы во время обстрела, по разным оценкам, уничтожили в Сирии от 215 до 644 российских наемников из нелегальной ЧВК "Вагнер" с вооружением и тяжелой техникой, включая все танки.

"Сделали их, как детей, даже не вступая в соприкосновение и не потеряв ни одного своего человека или единицу техники. Вот она – реальная боевая проверка всей пропагандисткой шелухи последних лет: сотни людей вместе со своими танками и броневиками даже не успели сказать "мама", – подчеркнул он.

Авиаэксперт добавил, что в России о потерях молчат, потому что по официальным данным, в РФ нет наемников.

"Это и конец мифа о "нашем военном превосходстве", и мифа "воюем лучше всех", и мифа "своих не бросаем", и мифа о выводе наших военных из Сирии, и вранья о нашем неучастии в наземных операциях, и брехни о выполнении процедур урегулирования сирийского конфликта и нашей ведущей роли в этом "миротворчестве". Мы молчим еще и потому, что существует миф "наемников у нас нет", потому в УК РФ до сих пор существует уголовная статья №259 (наемничество)", – перечислил он.

Лукашевич напомнил, что в России вербовка, обучение, финансирование, материальное обеспечение и использование наемников являются уголовным преступлением, за которое предусмотрен тюремный срок до 15 лет.

"Что американцы делают в Сирии?.. Уничтожают наших уголовных преступников, экономя нам на судебных издержках. И это главная причина молчания наших СМИ и лжепатриотов разных мастей", – подытожил он.

8 февраля 2018 года агентство Reuters сообщило об авиаударе коалиции в Сирии, жертвами которого стали около 100 бойцов армии союзников президента Сирии Башара Асада.

Источники CBS в Пентагоне сообщили, что в Сирии были убиты "российские наемники". Исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) считает, что речь идет бойцах ЧВК "Вагнер", которая действует на месторождениях полезных ископаемых в долине Евфрата.

Бывший "министр обороны" террористической организации "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что сообщения о потерях в Сирии постоянно меняются в сторону увеличения.

"На данный момент точно ясно, что убитых и раненых – реально сотни. Несколько сотен. В остальном – разноголосица. Но последняя цифра ("не окончательная", как сообщили) вообще выглядит "запредельно". Якобы – аж за 600 (644, если точнее, – и это только убитых)", – подчеркнул он.