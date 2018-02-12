Самые надежные б/у иномарки, которые смело можно брать с рук 12.02.2018, 18:40

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Эти авто с пробегом имеют больше всего шансов стать рациональным выбором.

Б/у автомобиль – это всегда б/у автомобиль. Вероятность ремонтов весьма высока. И хотя эта вероятность растет соразмерно пробегу и возрасту машины, немаловажно учитывать еще и такой фактор, как надежность, ремонтопригодность и эксплуатационный ресурс автомобиля. Это те факторы, о которых вы не найдете ни строчки в рекламных буклетах, что пачками раздают в автосалонах. Больше всего об этом могут рассказать сотрудники СТО и владельцы, имеющие длительный опыт эксплуатации разных автомобилей с пробегом, пишет Аutonews.

Среди бесконечного многообразия автомобилей с пробегом, которые чаще всего возят из Европы (не обязательно европейского производства), есть и самые надежные, которые имеют больше всего шансов стать рациональным выбором.

Skoda Octavia Tour

Оптимально: 2006-2008 гг выпуска

Это — та самая модель, которая создала Skoda репутацию. Надежный, неприхотливый автомобиль. Недорогой в ремонте и обслуживании. Отчасти – благодаря простейшей конструкции, которая позволяет доверить обслуживание любым мастерам. Специфических навыков и знаний тут не требуется.

Очень простая ходовая, сзади – мост, который очень сложно “убить”. Бензиновый мотор 1,6 л (102 л.с.) откровенно слабоват, поэтому и расход может неприятно удивить (от 10 л на 100 км по городу), но он очень неприхотлив и долговечен.

Популярный у нас турбомотор 1,8 л (150 л.с.) на европейских машинах встречается реже. Это даже к лучшему, при неплохой динамике он отличается и неплохим аппетитом (15 л на 100 км по городу).

Зато в Европе часто встречаются дизельные версии (1,9 л, 75 л.с.). Это отличный выбор. Расход в городском цикле редко превышает 6 л. Сервисмены хорошо отзываются об этом моторе, он неприхотлив и долговечен. Хотя, это дизель и нужно помнить о необходимости заправляться качественным топливом, регулярно делать диагностику и стараться уберечь крайне дорогой топливный насос.

Именно надежность Octavia Tour, статус «самого надежного подержанного автомобиля», обеспечивает ореол славы, которым окутана Skoda до сих пор. Хотя последующие модели имеют совсем другие двигатели (более экономичные, но более капризные) и другую ходовую.

Opel Astra H

Оптимально: 2008 – 2012 гг выпуска

Astra H – один из лучших автомобилей для города. Довольно простая конструкция и относительно недорогие запчасти делают его обслуживание менее накладным, чем у большинства конкурентов.

Сервисмены хвалят “автоматы”, которые ставились на Astra этих годов выпуска. Это тот случай, когда можно смело игнорировать устоявшиеся представления о том, что “механика” надежнее. Как раз к “механике” на Astra вопросов много. С бензиновыми моторами ставилась коробка с слабыми подшипниками, которые часто требуют замены едва ли не раз в 60-80 тыс. км. пробега.

Желательно избегать “робота”, который ставился на Asta H c дизельными моторами. Сцепление у него весьма недолговечное, да в общем надежность не впечатляет.

Все двигатели, которые ставились на Astra H — крепкие “середняки” по надежности. Но в наш век “пластиковых” и “одноразовых” автомобилей это уже неплохо. Впрочем, с бензиновыми моторами к нам Astra попадает редко. А дизели довольно надежны.

Словом, лучше всего взять Astra H c дизелем 1,7 или 1,9 л на “автомате”.

В Европе универсал Astra даже популярнее хэтчбека и седана. Это довольно просторный и вместительный и очень надежный б/у автомобиль.

Toyota Avensis

Оптимально: 2003-2008 гг выпуска

Toyota славится своей надежностью. Многие выбирают этот бренд ради уверенности в машине, даже несмотря на некий технологический консерватизм и проигрыш “немцам” по ряду характеристик.

Avensis, который собирался в Англии для европейского рынка, это хрестоматийная Toyota.

По управляемости и экономичности Avensis, возможно, проигрывает той же Volkswagen Jetta, но зато надежность и ресурс – на стороне “японца”.

По поводу дизельных Avensis рекомендации давать сложно. Их пока слишком мало, чтобы у сервисов по ремонту сложилось о них четкое мнение.

А бензиновые моторы очень надежны. Особенно 1,8-литровый мотор с распределенным впрыском топлива. А вот 2-литровый и 2,4-литровый двигатели с прямым впрыском более требовательны и к качеству бензина и к обслуживанию (качество масла и т.д.).

Но все равно их надежность ощутимо выше, чем у многих других авто. Все-таки Toyota.

Механическая коробка передач славится надежностью, ну и про “автомат” отзывы в основном хорошие.

Как и большинство автомобилей Toyoyta, Avensis скучноват, но если нужна надежная машина, то это – прекрасный выбор.

Peugeot 307

Оптимально: 2005-2007 гг выпуска

Этот “пыжик” популярен и у нас. Это едва ли не самый надежный Peugeot из всех моделей последнего времени. У 307-го надежная подвеска, в частности, благодаря мосту сзади, а не модной “многорычажке”. Дизели очень неплохо себя зарекомендовали. К “механике” претензий немного. А вот “автоматы” на 307-м довольно капризные.

В сервисах говорят, что “автомат” более-менее живуч лишь у весьма степенных водителей. Попытки “гонять” приводят к неизбежному дорогостоящему ремонта “автомата”.

Покупая подержанную машину, тем более из-за границы, вы не можете быть уверены в том, кто на ней ездил раньше. Словом, лучше взять 307-й с “механикой”. И с дизелем. С расходом около 5-6 л на “сотню” по городу, вы будете довольны покупкой.

Кстати, не обязательно покупать хэтчбек. 307-й выпускался и в виде практичного универсала с довольно просторным багажником и удобной задней дверью с низкой погрузочной высотой.

Volkswagen Passat B6

Оптимально: 2006-2010 гг выпуска

А если хочется что-то классом повыше, то логично посмотреть на Passat. Нет, после B5 немцы больше не делают столь же простых и “неубиваемых” машин. Однако, если с умом подойти к выбору B6, то можно и не прогадать.

Принцип тут очень прост. Необходимо избегать роботизированных коробок DSG. Это сейчас они уже достаточно надежны, а в те годы ставились коробки, к которым хватает претензий.

Дизельные моторы довольно надежны, в особенности 1,9-литровый, который ставился на многие модели Volkswagen. Но он довольно слабенький (105 л.с.), так что на таком Passat придется откровенно “пенсионерить” в правом ряду.

2-литровые дизели (их было два – 140 и 170 л.с.) довольно надежны и долговечны, но уже если их придется ремонтировать, то попадание “в копеечку” обеспечено.

С бензиновыми моторами все еще сложнее. Самый надежный – 1,6 л (102 л.с.) — но он же самый вялый. Встречается он, кстати, редко. Моторы серии FSI (1,6 и 2 л) повеселее будут, но они требовательны к качеству топлива и в целом, сервисмены рекомендуют избавляться от них к пробегу порядка 200 тыс. Из Европы же, как правило, везут авто как раз преодолевшие данный рубеж (а иногда и пару раз), так что это не оптимальный выбор.

Популярный 1,8-литровый турбомотор обладает теми же проблемами плюс турбина, которая сама по себе – не подарок. Был еще довольно удачный 3,2-литровый мотор, но машины с ним встречаются крайне редко, да и об экономичности тут говорить не приходится.

Ходовая у Passat B6 откровенно не “японская”, но по европейским меркам довольно надежная.

Словом, найдете хороший дизельный Passat на “механике” (желательно в практичном кузове универсал), останетесь довольны.