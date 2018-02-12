Опрос: 81% израильтян не променяют Израиль ни на одну страну мира 12.02.2018, 23:09

Фото: jewishvirtuallibrary.org

Опрос проводил Институт израильской демократии.

74% израильтян считают, что молодежи сегодня труднее пробиться, чем их родителям, но при этом 81% хотели бы жить в Израиле, даже имея возможность получить гражданство США или другой западной страны. Наверное, это и называется патриотизмом. Таков лишь один из результатов опроса Института израильской демократии, отчет о котором был вручен президенту Реувену Ривлину, передает hadashot.kiev.ua.

48% респондентов оценивают экономическое положение Израиля как хорошее, в прошлом году таких было всего 36,5%. Характерно, что свое личное положение достойным считают 73,5% участников опроса.

Дальше начинается самое интересное, поскольку 64% израильтян полагают, что правительство плохо справляется с основными проблемами страны. Даже среди избирателей партий, входящих в правящую коалицию, таких немало — 63% сторонников НДИ, 44% «Еврейского дома» и 43% симпатиков Ликуда.

80% опрошенных убеждены, что политики озабочены, прежде всего, личными интересами, а 68% недовольны работой депутатов Кнессета. Политическим партиям доверяет лишь 15% израильтян, Кнессету — 26%, а правительству — 29%. Наивысшим уровнем доверия в еврейском секторе по-прежнему пользуется ЦАХАЛ — 88%, на втором месте президент с 71%, на третьем — Верховный суд, которому доверяют 57% израильтян-евреев. Сограждане-арабы больше всего доверяют Шариатскому суду (59%), чуть меньше (54%) Верховному суду Израиля, а на третьем месте оказался ЦАХАЛ с 41% доверия израильтян-арабов.

45% израильтян считают, что демократия в Израиле подвергается серьезной угрозе, но если среди левых избирателей таких 72%, то среди центристов уже 48%, а у правых — всего 23%. Мнения, что в прошлом Израиль был более демократической страной, придерживается половина респондентов старше 55 лет, в то время как среди молодежи таких только треть. В арабском секторе расклад иной: здесь угрозу израильской демократии увидели 65% респондентов.

29% опрошенных арабов заявили, что определение государства как еврейского расценивают как расизм, для 26% — это свидетельство, что арабы не принадлежат к этому государству, 18% считают такое определение антидемократичным, и лишь 8% относятся к нему положительно.

По вопросу о том, следует ли лишать избирательного права людей, не признающих Израиль государством еврейского народа, израильтяне-евреи разделились. 44% приветствовали бы это решение, 53% выступили бы против. Среди поддержавших такой шаг 29% светских и 64% ультраортодоксов.

Согласно опросу, 89% правых, 72% центристов и 43% левых считают, что в Израиле есть люди, злоупотребляющие свободой слова против государства. При этом всего 23% полагают, что следует узаконить право на закрытие СМИ, слишком резко критикующего политику правительства.

Данные отчета можно цитировать до бесконечности, но лучше всего о реальных настроениях израильтян свидетельствует, что 68% из них с оптимизмом смотрят в будущее страны, а 84% уверены, что Израиль — хорошее место для жизни.