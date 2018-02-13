Победа: Профсоюз РЭП помог рабочим ликеро-водочного завода вернуть деньги 5 13.02.2018, 8:25

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Леонид Судаленко (справа) и его доверители перед зданием суда Новобелицкого района Гомеля

Наниматель не устоял перед силой юридических аргументов.

12 февраля прошло первое и последнее судебное заседание по иску трех грузчиков Гомельского ликеро-водочного завода «Радамир» к нанимателю: завод признал вину, выплатил деньги еще до суда, и работники забрали заявление, сообщает praca-by.info.

Конфликт заключался в следующем. На Гомельском ликеро-водочном заводе «Радамир» ноябрьская ревизия обнаружила крупную недостачу – 260 000 рублей, четверть миллиарда старыми. Счет исчезнувшей водки шел не на ящики – на железнодорожные вагоны.

«В результате инвентаризации на складе готовой продукции, проведенной 21 ноября 2017 года, выявлена недостача алкогольной продукции в количестве 47 тысяч 334 бутылкок общей стоимостью 265 363 рубля» - гласит выписка из решения комиссии по трудовым спорам. В комиссию обратились трое грузчиков завода «Радамир», которых обвинили в обнаруженной недостаче и лишили премии по итогам года. Работников депрепировали на немалые суммы: на 730 рублей каждого. Не согласившись с обвинениями нанимателя, работники пришли в независимый профсоюз РЭП для защиты.

Трудовые права грузчиков «ликерки» защищал правовой инспектор профсоюза РЭП в Гомельской области, юрист Леонид Судаленко:

– Парни работают на складе готовой продукции, где хранится водка. В ноябре ревизия выявила огромную недостачу. Виновные в недостаче не установлены, еще идет следствие – а наниматель уже поспешил обвинить троих грузчиков: издал приказ, в котором лишил их премий по итогам работы за год. Мы обратились в комиссию по трудовым спорам на предприятии, чтобы отменить этот приказ, но КТС не нашла в приказе нарушений.

Леонид Судаленко объяснил, почему наниматель был не вправе обвинять грузчиков в недостаче:

– Подчеркиваю: вина каждого работника должна быть конкретная, а не предполагаемая! Здесь же наниматель на основании предполагаемой вины лишил работников приличных выплат: по 730 рублей на каждого.

После того, как комиссия по трудовым спорам не выявила нарушений, Леонид Судаленко от имени своих доверителей подготовил исковое заявление в суд:

– Наниматель не устоял перед силой наших юридических аргументов: как только мы передали документы в суд, он признал свою ошибку и вернул рабочим деньги. А на сегодняшнем судебном заседании эти действия просто были облечены в юридическую форму: вынесено определение об отказе работников от исковых требований, поскольку исчез предмет спора.

Изменилось ли отношение начальства к трем грузчикам после того, как они вступили в РЭП и подали заявление в суд? Работники отвечают, что вступление в независимый профсоюз не осталось незамеченным:

– Да, отношение изменилось! Нам перестали открыто угрожать.

Также работники рассказали, что после их обращения в комиссию по трудовым спорам с ними связался представитель профсоюза работников агропромышленного комплекса:

– Спрашивал у нас: так что же вы к нам не пришли за защитой? Мы ответили: так вы уже «Хальч» защитили! – на суде выступили на стороне нанимателя, а не работниц.

Профсоюз работников агропромышленного комплекса на суде встал на защиту... нанимателя

Леонид Судаленко напомнил, во избежание возможных гонений на вступивших в РЭП работников «Радамира», что члены РЭП находятся под постоянной защитой независимого профсоюза:

– Я удовлетворен развитием событий. Повторяю для тех нанимателей, которые еще ничего не поняли: без конкретной, доказанной вины нельзя обвинять работника в недостаче либо лишать его премиальных выплат, как в данном случае.