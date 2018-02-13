К 100-летию БНР белорус поднял родной флаг в Албании, Малайзии, Катаре и других странах 13.02.2018, 10:25

Житель Слонима поздравляет земляков с юбилеем независимости.

Житель Слонима, который в соцсетях подписывается как Yalla Bulba, часто постит свои фотографии с путешествий вместе с флагом Слонима - на фоне песков пустыни Катара, заснеженных гор Кыргызстана или сияющих небоскребов Малайзии.

Как сказал Yalla Bulba в разговоре с корреспондентом "Газеты Слонимской", он живет за границей почти три года. В путешествии отправляется спонтанно, и это проще делать из-за рубежа.

- Эти фото публикую к 25 марта. Здесь Албания, Киев, Варшава, Кыргызстан, Малайзия, Катар. Флаг Слонима сделан в Минске компанией symbal.by. Скоро планирую под этим именем сделать еще и ряд видеороликов, в том числе по мотивам своих путешествий, но на это нужно время. Попробую запустить их до 25 марта, то есть приурочить их к 100-летию БНР, - поделился Yalla Bulba.

Флаг своего родного города Слонима он возит, потому что, по его словам, любит родную землю.

- Я благодарен, что меня вырастила, поила и кормила слонимская земля. Я благодарен, что, вопреки воле людей, я не потерял связи с ней, хотя сам и нахожусь за границей Беларуси. Отсюда, издалека, еще более ярко видно, что мы медленно пробуждаемся и выходим из темноты. Честно, сердечно приветствую всех земляков, пусть вас защищает Всевышний! Жыве Беларусь! - сказал собеседник.