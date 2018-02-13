РЭП требует закрыть «дело профсоюзов» 1 13.02.2018, 14:42

Совет независимого профсоюза РЭП потребовал от администрации Лукашенко прекратить преследование организации.

Совет Белорусского профсоюза РЭП направил обращение в администрацию диктатора с требованием прекратить вмешательство в работу организации.

Текст обращения опубликовал сайт praca-by.info:

«Мы, члены Совета Белорусского профсоюза РЭП, требуем прекратить вмешательство в деятельность организации и давление на членов независимого профсоюза.

Профсоюз РЭП — организация, последовательно и успешно отстаивающая законные права, и интересы работников. Профсоюз РЭП играет важную роль в демократизации общественной жизни Беларуси и построении гражданского общества, основанного на принципах уважения к личности и защите прав и свобод граждан.

Уже более полугода длится уголовное дело в отношении лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика. Белорусское правозащитное сообщество признало последнего политзаключенным. Игорь Комлик провел в тюрьме два месяца и был освобожден благодаря вмешательству международного сообщества. Несмотря на освобождение из-под стражи профсоюзного активиста, давление на независимый профсоюз продолжается.

До сих пор профсоюзу РЭП не вернули компьютеры и другую оргтехнику, изъятую при обыске 2 августа. Работа офиса серьезна затруднена. Представителям профсоюза не дают мотивированного ответа на вопрос, по какой причине изъятая техника не может быть возращена.

Под арестом находится не только личное имущество фигурантов уголовного дела и их родственников, но и минский офис профсоюза РЭП. Арест профсоюзного имущества свидетельствует о том, что преследуется не просто конкретные персоны, а организация в целом.

Идут беспрецедентные массовые допросы: по всей стране уже допросили более 250 членов профсоюза как свидетелей по уголовному делу и допросы продолжаются. Людей вызывают по спискам; всем задают одинаковые вопросы, которые касаются не уголовного дела, а внутренней деятельности и повседневной работы профсоюза. Часть допрошенных людей под давлением и в страхе преследования вынуждены отказаться от членства в профсоюзе РЭП, что прямо нарушает свободу ассоциаций, гарантированную Конституцией и международными соглашениями Беларуси.

Все эти действия однозначно трактуются как вмешательство во внутренние дела профсоюза, что грубо нарушает профильные Конвенции МОТ, международные обязательства Беларуси в сфере защиты прав и свобод человека, а также национальное законодательство, и негативно сказываются на имидже Беларуси.

Мы требуем прекратить вмешательство в деятельность организации и давление на членов независимого профсоюза - остановить массовые допросы и закрыть уголовное дело».

По поручению Совета Белорусского профсоюза РЭП,

Председатель Г.Ф. Федынич