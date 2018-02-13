Против строительства завода под Брестом собрали почти 34 тысячи подписей 3 13.02.2018, 17:17

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В ближайшее время собранные подписи будут переданы вместе с обращением в администрацию Лукашенко.

«По состоянию на 23.30 понедельника 12 февраля собрано 33 576 подписей. Сбор продолжается», — сообщили «Брестской газете» активисты инициативной группы против появления в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода.

Неделю назад, 5 февраля, было собрано 28 085 подписей.

Напомним, в начале января в Бресте и районе развернулась масштабная кампания против появления под Брестом завода «АйПауэр», который начал строится в конце прошлого года. В первую очередь инициативных граждан волнует, что потенциально опасное производство возводится под Брестом.

Согласно отчету об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) завода, его негативное влияние на экологию и человека будет незначительным. Между тем представители инициативной группы заявляют, что в документах, сопровождавших предпроектную и проектную работу в области охраны окружающей среды при строительстве завода, содержится достаточно большое количество ошибок, что ставит под сомнение обоснованность выводов, содержащихся в экологической экспертизе.

Заручившись поддержкой десятков тысяч горожан путем сбора подписей, активисты добиваются как минимум приостановления строительства и проведения повторных общественных обсуждений проекта не только среди жителей Брестского района, но и областного центра.